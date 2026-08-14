Muskan Karia: मेरे पापा ने सब कुछ देखा…कौन हैं मुस्कान करिया? जिन्होंने डीपफेक वीडियो वायरल होने पर बयां किया दर्द
Muskan Karia Deepfake Video: कंटेंट क्रिएटर मुस्कान करिया ने एक डीपफेक वीडियो के खिलाफ पुलिस एक्शन लिया है, जिसमें वह आपत्तिजनक हालत में दिख रही हैं. 12 अगस्त को शेयर किए गए एक इंस्टाग्राम पोस्ट में 22 साल की इन्फ्लुएंसर जो अपने कैचफ्रेज ‘मुझे यकीन है कि आप यह नहीं जानते थे’ के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने वीडियो बनाने वाले लोगों को पकड़ लिया है.
मुस्कान करिया ने क्या कहा?
मुस्कान करिया ने कहा कि वीडियो AI का इस्तेमाल करके बनाया गया था और यह बहुत असली जैसा लगता है. इसके अलावा, उन्होंने जोर देकर कहा कि यह असली नहीं है क्योंकि उन्होंने इस घटना से उन पर पड़े मानसिक असर के बारे में बताया.
‘यह मैं नहीं हूं’
करिया ने कहा कि मई के आखिर में घर ढूंढते और घर बदलते समय उन्हें इंस्टाग्राम पर एक डायरेक्ट मैसेज मिला जिसमें एक वीडियो था जिसका कैप्शन था ‘क्या यह तुम हो?’
वीडियो देखकर हिल गई मुस्कान
इन्फ्लुएंसर ने कहा कि मैं उस वीडियो को देखकर काफी हिल गई थी क्योंकि यह बहुत असली जैसा था. यह बताते हुए कि वह डीपफेक वीडियो से बहुत दुखी थीं. वीडियो इतना असली था कि उसके परिवार और दोस्त भी उसके झांसे में आ गए. करिया को उन्हें साबित करना पड़ा कि यह असली नहीं था. उसने कहा कि मुझे अपनों को ही साबित करना पड़ रहा था कि यह मैं नहीं हूं.
‘मैं दो महीने चुप रही’
उसने कहा कि मैं दो महीने चुप रही और दावा किया कि उसने दो महीने तक इस मुद्दे पर बात नहीं की. इस बीच, वीडियो सोशल मीडिया पर फैल चुका था और इससे हुए नुकसान को ठीक करने में बहुत देर हो चुकी थी. करिया ने अपने वकील को स्थिति बताई और उसे वह असली वीडियो दिखाया जिसका इस्तेमाल डीपफेक बनाने के लिए किया गया था.
वकील को दी जानकारी
उन्होंने कहा कि मैंने अपने वकील को सारी चीजें बताईं, उनको ओरिजिनल वीडियो भी भेजी जो असल में मेरी थी, जिससे डीपफेक कराया गया था.
साइबर सेल में की शिकायत
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि मैं और मेरे वकील, हम इस मामले को साइबर सेल में ले गए, जहां पे मुझे मूल वीडियो सबमिट करना था और डीपफेक वीडियो सबमिट करना था. प्रभावशाली व्यक्ति ने समझाया, उसने कहा कि उसे मूल के साथ-साथ डीपफेक भी साइबर सेल को जमा करना था.
मुंबई पुलिस ने दोषियों को पकड़ा
आखिरकार मुस्कान की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र पुलिस दोषियों को पकड़ने में कामयाब रही.
मेरे पापा ने सबकुछ देखा
मुस्कान करिया ने कहा कि उन्हें अपने परिवार का सामना करना पड़ा और उन्हें समझाना पड़ा कि वीडियो नकली था और वह ऐसा कुछ कभी नहीं करेंगी. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम ऑडियंस से कहा कि मैंने उन्हें पूरी चीज दिखाई, मेरे पापा ने सब कुछ देखा और यह पूरी तरह से डीपफेक था, क्योंकि मैं ऐसा कुछ कभी नहीं करूंगी.