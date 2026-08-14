Muskan Karia: मेरे पापा ने सब कुछ देखा…कौन हैं मुस्कान करिया? जिन्होंने डीपफेक वीडियो वायरल होने पर बयां किया दर्द

वीडियो देखकर हिल गई मुस्कान

इन्फ्लुएंसर ने कहा कि मैं उस वीडियो को देखकर काफी हिल गई थी क्योंकि यह बहुत असली जैसा था. यह बताते हुए कि वह डीपफेक वीडियो से बहुत दुखी थीं. वीडियो इतना असली था कि उसके परिवार और दोस्त भी उसके झांसे में आ गए. करिया को उन्हें साबित करना पड़ा कि यह असली नहीं था. उसने कहा कि मुझे अपनों को ही साबित करना पड़ रहा था कि यह मैं नहीं हूं.