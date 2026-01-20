जेठालाल नहीं…ये हैंडसम हंक है बबीता जी का बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ सेट पर खूब मचाती हैं धमाल

Munmun Dutt: टीवी के पॉपूलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता अपने किरदार बबीता जी के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने अपने इस किरदार से लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है. मुस्कान और यादगार ऑन-स्क्रीन पलों के पीछे दृढ़ता, गहरी दोस्ती, क्रिएटिव ग्रोथ और पर्सनल दुख की कहानी है. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने करियर को लेकर खुलकर बातचीत की. मुनमुन ने अपने शो, दिलीप जोशी के साथ रिश्ते और अमित भट्ट के साथ दोस्ती और इमोशनल नुकसान के बारे में बताया जिसने उनकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया.