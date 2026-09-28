छोटे पर्दे की बबिता ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप, ‘बेटे’ संग मोहब्बत करने की उड़ी अफवाह; एक बार तो जेल जाने की आ गई थी नौबत

15 साल छोटे राज से जुड़ा नाम

मुनमुन दत्ता का नाम ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ फेम राज अनादकट से जुड़ा था, जिन्होंने सीरियल में टप्पू का किरदार निभाया था. टप्पू ने सीरियल में जेठालाल गड़ा की भूमिका निभाई थी. इस हिसाब से राज उनादकट, मुनमुन दत्ता के बेटे समान थे. लेकिन जब दोनों के डेटिंग की अफवाह उड़ी, तो बवाल मचा गया. हालांकि, दोनों ने डेटिंग की इन खबरों को खारिज कर दिया था.