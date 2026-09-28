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छोटे पर्दे की बबिता ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप, ‘बेटे’ संग मोहब्बत करने की उड़ी अफवाह; एक बार तो जेल जाने की आ गई थी नौबत

Munmun Dutta Controversy: पॉपुलर टीवी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ फेम एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता का आज 28 सितंबर को 39वां जन्मदिन है. अभिनेत्री एक्टिंग के अलावा विवादों की वजह से भी सुर्खियों में रही हैं. एक बार तो उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि जेल जाने की नौबत आ गई थी. आइए जानते हैं उनके कुछ विवादों के बारे में. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 28, 2026 12:17:03 PM IST

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मुनमुन दत्ता ने कब की एक्टिंग की शुरुआत?

मुनमुन दत्ता का जन्म 6 फरवरी 1987 को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हुआ था. उन्होंने अंग्रेजी में मास्टर डिग्री की है. कोलकाता में वह आकाशवाणी और दूरदर्शन पर बाल गायिका के तौर पर काम करती थीं. इसके बाद पुणे में फैशन शो किए और मुंबई आकर 2004 में सीरियल ‘हम सब बाराती’ से एक्टिंग करियर शुरू किया.

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मारपीट का लगाया आरोप

साल 2008 में मुनमुन दत्ता और अरमान कोहली के रिश्ते की खबरें सामने आई थीं. हालांकि, इसी दौरान दोनों अलग भी हो गए थे. मुनमुन ने अरमान कहोली पर मारपीट का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.

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15 साल छोटे राज से जुड़ा नाम

मुनमुन दत्ता का नाम ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ फेम राज अनादकट से जुड़ा था, जिन्होंने सीरियल में टप्पू का किरदार निभाया था. टप्पू ने सीरियल में जेठालाल गड़ा की भूमिका निभाई थी. इस हिसाब से राज उनादकट, मुनमुन दत्ता के बेटे समान थे. लेकिन जब दोनों के डेटिंग की अफवाह उड़ी, तो बवाल मचा गया. हालांकि, दोनों ने डेटिंग की इन खबरों को खारिज कर दिया था.

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एक्ट्रेस ने लगाया यौन शोषण का आरोप

मीटू अभियान के दौरान मुनमुन दत्ता ने बचपन में यौन शोषण झेलने का खुलासा किया था. उन्होंने बताया था कि उनके अपने कजिन, ट्यूशन टीचर और डॉक्टर ने उन्हें गलत तरीके से छुआ था. इस खबर ने मनोरंजन जगत में तहलका मचा दिया था.

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जेल जाने से बची थीं एक्ट्रेस

एक वीडियो में जातिसूचक शब्द के इस्तेमाल के बाद मुनमुन दत्ता के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट में मामला दर्ज हुआ था. विवाद बढ़ने पर उन्होंने माफी मांगकर सफाई दी थी. इस केस में वह जेल जाते-जाते बची थीं.

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