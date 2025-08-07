  • Home>
  • Taarak Mehta की इस सीधी-सादी एक्ट्रेस ने बिखेरा रियल लाइफ में अपनी बोल्डनेस का जादू

Taarak Mehta की इस सीधी-सादी एक्ट्रेस ने बिखेरा रियल लाइफ में अपनी बोल्डनेस का जादू

मुनमुन दत्ता टेलीविजन इंडस्ट्री की जानी- मानी एक्ट्रेस हैं, उन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा से काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली हैं। इस शो में  मुनमुन बबिता अय्यर का रोल प्ले कर रही हैं। मुनमुन ने टीवी के साथ – साथ फिल्मों में भी काम किया हैं, वो अक्सर अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया पर वो अक्सर अपनी डेली लाइफ से जुडी चीज़े, तस्वीरें शेयर करती हैं जिस पैर उनके फैंस उनकी तारीफ भी करते हैं।  

By: Anuradha Kashyap Last Updated: August 7, 2025 13:30:15 IST
1/7

मुनमुन दत्ता की खूबसूरती पर आया सभी का दिल

मुनमुन दत्ता इस फोटो में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। उनकी आंखें और पिंक लिप्स हर किसी को दीवाना बना रहे हैं। फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

2/7

मुनमुन दत्ता का ग्लैमरस और हॉट अवतार

मुनमुन दत्ता इस फोटो में हर किसी पर अपनी खूबसूरती और जलवे बिखेर रही हैं। उनका स्टाइल, बोल्ड लिप्स और आईलाइनर उनके लुक को और भी हॉट बना रहा हैं। काले लेस ड्रेस में उन्होंने परफेक्ट पोज दिया हैं, जो सभी के दिलों को धड़कन बढ़ा रहा हैं।

3/7

मुनमुन दत्ता की मन मोह लेने वाली अदाएं

मुनमुन दत्ता इस फोटो में अपनी बैकलैस ड्रेस और मेसी बन के साथ खूबसूरत लग रही हैं। उनकी नजरें हर किसी का दिल चुरा रही हैं।

4/7

मुनमुन दत्ता ने लगाया ग्लैमर का तड़का

मुनमुन दत्ता इस फोटो में किसी बार्बी से कम नहीं लग रही हैं। उन्होंने इस तस्वीर में पिंक ऑफ शोल्डर ड्रेस पहन रखा हैं जिसकी बलून स्लीव हैं। उनकी मासूम सी स्माइल और सिंपल सा हेयरस्टाइल उन्हें किसी डीवा से कम नहीं लगने दे रहा हैं।

5/7

मुनमुन दत्ता गोल्डन ड्रेस और बंधे हुए बालों में

मुनमुन दत्ता की ये तस्वीर उन्हें सोने की तरह चमका रही हैं।उन्होंने गोल्डन ड्रेस पहन रखा हैं और अपने बालों को एक साइड करके चोटी बना रखी हैं, वो इस तस्वीर से अपने फैंस की दिलों की धड़कन और भी ज्यादा तेज कर रही हैं।

6/7

मुनमुन दत्ता का स्टाइलिश और दमदार लुक

मुनमुन दत्ता की ये फोटो उनके जबरदस्त कॉन्फिडेंस और ग्लैमरस पर्सनालिटी का को दिखाती हैं। काले ब्लेजर में वो इतनी स्टाइलिश लग रही हैं कि सामने वाले को भी शर्म आ जाए। मुनमुन इस ऑउटफिट में एकदम बॉस लेडी वाली विबे दे रही हैं।

7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

