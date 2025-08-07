Taarak Mehta की इस सीधी-सादी एक्ट्रेस ने बिखेरा रियल लाइफ में अपनी बोल्डनेस का जादू

मुनमुन दत्ता टेलीविजन इंडस्ट्री की जानी- मानी एक्ट्रेस हैं, उन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा से काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली हैं। इस शो में मुनमुन बबिता अय्यर का रोल प्ले कर रही हैं। मुनमुन ने टीवी के साथ – साथ फिल्मों में भी काम किया हैं, वो अक्सर अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया पर वो अक्सर अपनी डेली लाइफ से जुडी चीज़े, तस्वीरें शेयर करती हैं जिस पैर उनके फैंस उनकी तारीफ भी करते हैं।