अष्टमी-नवमी में पहनना है कुछ हटकर? तो देखें Munmun Dutta के बेस्ट फेस्टिव आउटफिट कलेक्शन

Munmun Dutta Festive Looks : नवरात्रि का उत्सव जब अपने चरम पर होता है, तो अष्टमी का दिन खास श्रद्धा और सज-धज का प्रतीक बन जाता है, इस दिन कन्या पूजन, भक्ति और सांस्कृतिक परंपराएं एक साथ मिलकर एक पवित्र वातावरण रचती हैं. ऐसे शुभ अवसर पर हर कोई चाहता है कि उनका लुक भी उतना ही खास और यादगार हो. ऐसे में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या पहने तो एक बार मुनमुन दत्ता मुनमुन दत्ता के आउटफिट पर नजर डालें.

By: sanskritij jaipuria | Published: September 30, 2025 1:22:14 PM IST

1/6

मुनमुन दत्ता: छोटे पर्दे की ग्लैमर क्वीन

भारतीय टेलीविजन की जानी-मानी एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता सिर्फ अपनी एक्टिंग प्रतिभा के लिए ही नहीं, बल्कि अपने बेहतरीन फैशन स्टाइल के लिए भी मशहूर हैं. खासकर त्योहारों पर, उनका हर लुक एक परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन बन जाता है.

2/6

अष्टमी पर मुनमुन का खास फैशन टच

नवरात्रि की अष्टमी, नवमी का दिन स्पेशल होता है. ऐसे पावन मौके पर मुनमुन दत्ता के फैशन स्टाइल को जरूर फॉलो करें. वे हर बार अपने फेस्टिव लुक्स से सभी का दिल जीत लेती हैं.

3/6

साड़ी हो या लहंगा – हर लुक में परफेक्शन

मुनमुन दत्ता पारंपरिक भारतीय परिधानों जैसे साड़ी, लहंगा या अनारकली में बेहद खूबसूरत नजर आती हैं. अष्टमी के दिन जैसे त्यौहारों पर वे क्लासिक कलर्स जैसे लाल, गोल्डन, या क्रीम में नजर आकर वो बेहद शानदार लगती हैं.

4/6

ग्लैमरस लेकिन ग्रेसफुल लुक

मेकअप और हेयरस्टाइल मुनमुन के लुक्स को और भी खास बना देते हैं. एक्ट्रेस सटल ग्लो के साथ मिनिमल मेकअप लुक को चुनती हैं, जो शुद्धता और सुंदरता दोनों को दिखाता है. उनका हेयरस्टाइल हर बार उनके ट्रेडिशनल लुक में चार चांद लगा देता है.

5/6

फैशन आइकन जो ट्रेंड सेट करती हैं

मुनमुन दत्ता सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि अपनी फैशन चॉइसेज से हर उम्र की महिलाओं को प्रेरित करती हैं.

6/6

सोशल मीडिया पर वायरल होती

उनके हर फेस्टिव लुक्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड में आ जाते हैं. फैन्स उनके हर नए लुक का बेसब्री से इंतजार करते हैं और हर फोटो को लाइक और शेयर कर वायरल बना देते हैं.

