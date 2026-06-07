कभी जेल में बिताई रातें, आज करोड़ों दिलों पर करते हैं राज; जानिए कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की अनसुनी दास्तान

जेल में बिताने पड़े कई दिन

जनवरी 2021 में, मुनव्वर फारूकी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित मुनरो कैफे में प्रस्तुति दे रहे थे. भाजपा विधायक मालिनी गौर के पुत्र एकलव्य सिंह गौर ने उन पर हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक चुटकुले सुनाने का आरोप लगाया और कार्यक्रम रोक दिया. मध्य प्रदेश पुलिस ने उन्हें कार्यक्रम के बीच में ही गिरफ्तार कर लिया. रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, फिर भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 37 दिनों के बाद उन्हें जमानत दे दी.