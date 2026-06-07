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कभी जेल में बिताई रातें, आज करोड़ों दिलों पर करते हैं राज; जानिए कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की अनसुनी दास्तान

Munawar Faruqui: लोकप्रिय रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 17 के विजेता और जाने-पहचाने स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उन्हें टीवी की दुनिया का स्टार कहा जाता है. लेकिन मुनव्वर फारूकी की जिंदगी भी काफी उतार-चढ़ाव भरी रही है. कभी उन्हें कई दिन जेल में भी रातें बितानी पड़ी थीं. चलिए एक नजर डालते हैं उनके सफर पर. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: June 7, 2026 11:09:53 AM IST

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घर चलाने के लिए छोड़ दी पढ़ाई

मुनव्वर फारूकी का जन्म 28 जनवरी 1992 को गुजरात के जूनागढ़ में एक गुजराती मुस्लिम परिवार में हुआ था. उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था. आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने पांचवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी और गुजारा चलाने के लिए छोटे-मोटे काम किए.

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हो गए थे बेघर

जब मुनव्वर फारूकी दस साल के थे, तब उन्होंने गुजरात के गोधरा दंगों के दौरान अपना घर जलते हुए देखा और बेघर हो गए. अपनी मां की मृत्यु के बाद, वे 14 साल की उम्र में मुंबई के डोंगरी चले गए. वहां उन्होंने मुंबई में गुजारा करने के लिए छोटे-मोटे काम किए.

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कॉमेडी की दुनिया में कमाया नाम

जनवरी 2020 में, मुनव्वर फारूकी ने अपना पहला स्टैंड-अप कॉमेडी वीडियो 'भारत में राजनीति, इंस्टाग्राम और साइन बोर्ड' शीर्षक से अपलोड किया. इसके बाद उन्होंने अगस्त 2020 में भारतीय संगीतकार स्पेक्ट्रा के साथ मिलकर "जवाब" नामक एक गीत भी रिलीज़ किया. फिर लोगों को चहेते बन गए.

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जेल में बिताने पड़े कई दिन

जनवरी 2021 में, मुनव्वर फारूकी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित मुनरो कैफे में प्रस्तुति दे रहे थे. भाजपा विधायक मालिनी गौर के पुत्र एकलव्य सिंह गौर ने उन पर हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक चुटकुले सुनाने का आरोप लगाया और कार्यक्रम रोक दिया. मध्य प्रदेश पुलिस ने उन्हें कार्यक्रम के बीच में ही गिरफ्तार कर लिया. रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, फिर भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 37 दिनों के बाद उन्हें जमानत दे दी.

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टीवी की दुनिया में किया कमाल

मुनव्वर फारूकी ने साल 2022 में कंगना रनौत द्वारा होस्ट किए गए रियलिटी टीवी शो 'लॉक अप' को जीता था. उसी साल नवंबर में उन्होंने प्रिंस नरूला और रोनी अंजली के साथ "टोड" नामक एक पंजाबी गाना किया था. जेल से आने के बाद स्टैंड अप कॉमेडियन का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला.

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जीता बिग बॉस 17 का खिताब

मुनव्वर फारूकी ने 2023-24 में सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए शो बिग बॉस सीजन 17 का खिताब जीता था. इस शो ने उन्हें लोगों के बीच और पॉपुलर कर दिया.

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गैर महिलाओं के साथ संबंध बनाने के लगे आरोप

मुनव्वर फारूकी का अपनी पूर्व पत्नी जैस्मीन से एक पांच साल का बेटा है, जिनसे उन्होंने 2017 में शादी की थी और 2022 में तलाक ले लिया था. दिसंबर 2021 में, उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नाज़िला सीताशी के साथ डेटिंग शुरू की. बिग बॉस में, उनकी पूर्व पार्टनर आयशा खान ने उन पर कई महिलाओं के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया था.

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