एक दौर में मुमताज के नाम से ही बिक जाती थीं फिल्में, आज भी हिट हैं ये 6 फिल्म, हर कहानी में दिखा एक्ट्रेस का दमदार अंदाज
Mumtaz Hit Films: हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की जब भी बात होती है, तो कुछ अभिनेत्रियों के नाम अपने आप याद आ जाते हैं. इनमें एक नाम मुमताज का भी है. 60 और 70 के दशक में मुमताज ने अपनी खूबसूरती, चुलबुले अंदाज और दमदार अभिनय से ऐसी पहचान बनाई कि वह सिर्फ फिल्मों की हीरोइन नहीं, बल्कि अपने दम पर दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने वाली स्टार बन गई थीं. उनके नाम के साथ फिल्म की चर्चा शुरू हो जाती थी और उनकी मौजूदगी कहानी में एक अलग रंग भर देती थी.
इन एक्टर्स के साथ किया काम
मुमताज ने अपने करियर में कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया. राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया. वहीं शम्मी कपूर, धर्मेंद्र और देव आनंद जैसे सितारों के साथ भी उन्होंने यादगार भूमिकाएं निभाईं. खास बात यह रही कि मुमताज ने सिर्फ ग्लैमरस किरदारों तक खुद को सीमित नहीं रखा. उन्होंने रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी और भावनात्मक भूमिकाओं में भी अपनी अलग छाप छोड़ी.
खिलौना
मुमताज के करियर की सबसे चर्चित फिल्मों में 'खिलौना' का नाम जरूर लिया जाता है. 1970 में आई इस फिल्म में उनके अभिनय को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. फिल्म की कहानी काफी इमोशनल थी, जिसने लोगों को जोड़े रखा. फिल्म में मुमताज ने अपने किरदार की पीड़ा और मजबूरी को पर्दे पर बेहतरीन ढंग से पेश किया. इस फिल्म के लिए मुमताज को फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था. यह फिल्म उनके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और यह भी दिखा कि वह सिर्फ खूबसूरत अदाकारा ही नहीं बल्कि गंभीर किरदारों को भी पूरी शिद्दत से निभा सकती हैं.
दो रास्ते
साल 1969 में रिलीज हुई 'दो रास्ते' में मुमताज के साथ राजेश खन्ना नजर आए थे. फिल्म पारिवारिक रिश्तों और भावनाओं के इर्द-गिर्द घूमती है. दोनों सितारों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया. फिल्म के गाने भी जबरदस्त हिट हुए और मुमताज का स्क्रीन प्रेजेंस दर्शकों को खूब भाया. इस फिल्म के बाद मुमताज और राजेश खन्ना की जोड़ी की लोकप्रियता और बढ़ गई.
आपकी कसम
राजेश खन्ना और मुमताज की लोकप्रिय जोड़ी की एक और यादगार फिल्म थी 'आपकी कसम'. 1974 में आई इस फिल्म में प्यार, गलतफहमी और रिश्तों की कहानी को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया था. मुमताज ने फिल्म में एक ऐसी पत्नी का किरदार निभाया जो अपने रिश्ते और परिवार को बचाने के लिए काफी संघर्ष से गुजरती है.
बंधन
मुमताज की लोकप्रिय फिल्मों में 'बंधन' भी शामिल है. इस फिल्म में उन्होंने पारिवारिक रिश्तों और भावनाओं से जुड़े किरदार को निभाया था. मुमताज की खासियत यही थी कि वह अपने किरदार में आसानी से ढल जाती थीं. चाहे स्क्रीन पर उनका चुलबुला अंदाज हो या फिर किसी मुश्किल परिस्थिति में भावुक किरदार, वह हर भूमिका को अपनी शैली में खास बना देती थीं.
सच्चा झूठा
राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी को पसंद करने वाले दर्शकों के लिए 'सच्चा झूठा' भी एक खास फिल्म रही. 1970 में रिलीज हुई इस फिल्म में कॉमेडी, एक्शन और ड्रामा का शानदार मेल देखने को मिला. फिल्म में मुमताज का अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया. वहीं राजेश खन्ना के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया. उस दौर में दोनों की जोड़ी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके साथ आने वाली फिल्मों का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता था.
प्रेम कहानी
मुमताज की फिल्मों की बात हो और 'प्रेम कहानी' का जिक्र न हो, ऐसा भी नहीं हो सकता. इस फिल्म में उनके साथ राजेश खन्ना नजर आए थे. फिल्म की कहानी में रोमांस और भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिला. मुमताज ने अपने अभिनय के साथ-साथ अपनी स्क्रीन मौजूदगी से भी दर्शकों का ध्यान खींचा. यही वजह थी कि उस दौर में वह उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में शामिल हो गई थीं जिनकी मौजूदगी किसी फिल्म की पहचान बन जाती थी.