एक दौर में मुमताज के नाम से ही बिक जाती थीं फिल्में, आज भी हिट हैं ये 6 फिल्म, हर कहानी में दिखा एक्ट्रेस का दमदार अंदाज

खिलौना

मुमताज के करियर की सबसे चर्चित फिल्मों में 'खिलौना' का नाम जरूर लिया जाता है. 1970 में आई इस फिल्म में उनके अभिनय को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. फिल्म की कहानी काफी इमोशनल थी, जिसने लोगों को जोड़े रखा. फिल्म में मुमताज ने अपने किरदार की पीड़ा और मजबूरी को पर्दे पर बेहतरीन ढंग से पेश किया. इस फिल्म के लिए मुमताज को फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था. यह फिल्म उनके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और यह भी दिखा कि वह सिर्फ खूबसूरत अदाकारा ही नहीं बल्कि गंभीर किरदारों को भी पूरी शिद्दत से निभा सकती हैं.