मुंह में गुलाब, सामने कटरीना और नशे में डूबे सलमान खान, रेस्टोरेंट मालिक ने सालों बाद बताई उस रोमांटिक रात की कहानी

एडी सिंह ने किया खुलासा

आउटलुक ट्रैवलर संग बातचीत के दौरान एडी सिंह ने बताया कि किस तरह सलमान और कटरीना का रोमांस उनके रेस्टोरेंट 'ऑलिव' में परवान चढ़ा था. उन्होंने एक रात का जिक्र करते हुए कहा कि कटरीना अपने दोस्तों के साथ आई थी. वह बाहर मेन टेबल पर बैठ गईं. वहीं सलमान अपने भाई अरबाज खान और सोहेल खान के साथ बार में शराब पी रहे थे. दोनों के बीच उस समय झगड़ा चल रहा था.