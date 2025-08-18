Numerology Special: इस मूलांक की लड़कियों की किस्मत में लिखा होता है मनपसंद दूल्हा और सुखमय ससुराल

मूलांक 6 की लड़कियों को अंक ज्योतिष में सबसे भाग्यशाली माना गया है। इनका स्वभाव आकर्षक और मधुर होता है, जिससे इन्हें समाज और परिवार दोनों जगह सम्मान मिलता है। शादी के बाद इन्हें मनपसंद जीवनसाथी और ससुराल में घर जैसा प्यार मिलता है। शुक्र ग्रह के प्रभाव से ये करियर, कला, सौंदर्य और रिश्तों में सफलता पाती हैं। आइए जानतें हैं इसके बारें में…