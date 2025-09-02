Numerology: इस मूलांक के लोग होते हैं बेहद खुशनसीब,मिलता है जीवन का सारा ऐशो-आराम
Numerology: अंक ज्योतिष शास्त्र में अंक ज्योतिष की एक मान्यता है कि कुछ विशेष अंक बेहद भाग्यशाली माने जाते हैं और इन अंकों से जुड़े लोग जन्म से ही राजसी ठाठ-बाट और में जीवन जीने वाले होते हैं। इन्हें धन, और समृद्धि की कमी शायद ही कभी सताती है। ऐसे लोग जीवन में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं। उनकी किस्मत कई बार कठिन समय को भी उनके पक्ष में बदल देती है। आइए जानतें हैं इसके बारे में…
मूलांक 1
अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मूलांक 1 वाले लोग जन्म से ही राजसी ठाठ-बाट और सुख-सुविधाओं वाले माने जाते हैं। इन्हें जीवन में ऐश्वर्य, धन-दौलत और खूब सम्मान प्राप्त होता है। मूलांक 1 के जातक आत्मविश्वासी और नेतृत्व क्षमता से भरपूर होते हैं। जिनका जन्म किसी भी महिनें की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 माना जाता है।
सूर्य का प्रभाव
अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 1 के स्वामी ग्रह सूर्य देव माने जाते हैं। सूर्य आत्मविश्वास, शक्ति ,सफलता और प्रतिष्ठा के प्रतीक माने जातें हैं। मूलांक 1 के लोग स्वभाव से आत्मनिर्भर, ऊर्जावान और नेतृत्व क्षमता से सम्पन्न होते हैं। सूर्य देव की कृपा से इन्हें समाज में मान-सम्मान, उच्च पद और जीवन में सफलता प्राप्त होती है।
लीडरशिप क्वालिटी
जिन जातकों का मूलांक 1 होता है, वे स्वभाव से आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये लोग किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़कर नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं और अपने साहस व दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर हर चुनौती का सामना कर लेते हैं।
मूलांक 1 वालों की आर्थिक स्थिति
मूलांक 1 वाले जातकों के जीवन में जब भी हालात मुश्किल होने लगते हैं, अचानक से इन्हें कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति हो जाती है। इन पर सूर्य देव की विशेष कृपा रहती है जिससे ये लोग अपने रुके हुए काम पूरे करने में सफल रहते हैं और धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति को संभाल लेते हैं।
क्या है मूलांक 1 वालों की खासियत ?
मूलांक 1 के जातक हमेशा अपने मन की बात सुनते हैं, इन्हें किसी प्रकार का रोक-टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और यह लोग स्वतंत्र विचारों वाले और आत्मनिर्भर होते हैं। ये कभी भी दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहना पसंद नहीं करते।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.