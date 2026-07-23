जगीरा डाकू बनने के लिए 50 दिन नहाया नहीं, बाल दाढ़ी नहीं कटाई, कौन हैं वो एक्टर?

जगीरा बनने के लिए 50 दिन तक नहीं नहाए

मुकेश तिवारी ने इस किरदार को वास्तविक बनाने के लिए ऐसा फैसला लिया, जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं. कहा जाता है कि उन्होंने करीब 45-50 दिनों तक न नहाने, न बाल कटवाने और न ही दाढ़ी ट्रिम कराने का फैसला किया ताकि स्क्रीन पर उनका लुक बिल्कुल असली डाकू जैसा लगे. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान उनके शरीर से तेज बदबू आने लगी थी और एक्शन सीक्वेंस में घोड़े से गिरकर उन्हें चोट भी लगी.