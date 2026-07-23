जगीरा डाकू बनने के लिए 50 दिन नहाया नहीं, बाल दाढ़ी नहीं कटाई, कौन हैं वो एक्टर?
Mukesh Tiwari: बॉलीवुड में कई कलाकार अपने किरदार के लिए मेहनत करते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो उस किरदार को जीने लगते हैं. मुकेश तिवारी उन्हीं कलाकारों में से एक हैं. आज लोग उन्हें ‘गोलमाल’ के वसूली भाई के रूप में जानते हैं. हालांकि उनके करियर की शुरुआत एक ऐसे खूंखार डाकू से हुई थी, जिसने बड़े-बड़े सितारों के बीच भी अपनी अलग पहचान बना ली.
सागर से मुंबई तक का सफर
24 अगस्त 1969 को मध्य प्रदेश के सागर में जन्मे मुकेश तिवारी का बचपन आसान नहीं था. कम उम्र में पिता का साया उठ गया, जिसके बाद उनकी मां ने परिवार संभाला. हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाले मुकेश ने अभिनय का सपना देखा और फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) में दाखिला लिया. 1994 में NSD से निकलने के बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया.
पहली ही फिल्म से मचा दिया धमाल
1998 में राजकुमार संतोषी की फिल्म 'चाइना गेट' में उन्हें डाकू जगीरा का रोल मिला. फिल्म में उनके साथ अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, परेश रावल और डैनी जैसे दिग्गज कलाकार थे. इसके बावजूद दर्शकों की नजर जिस किरदार पर सबसे ज्यादा ठहरी, वह था जगीरा डाकू, जिसका किरदार मुकेश तिवारी ने निभाया था.
जगीरा बनने के लिए 50 दिन तक नहीं नहाए
मुकेश तिवारी ने इस किरदार को वास्तविक बनाने के लिए ऐसा फैसला लिया, जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं. कहा जाता है कि उन्होंने करीब 45-50 दिनों तक न नहाने, न बाल कटवाने और न ही दाढ़ी ट्रिम कराने का फैसला किया ताकि स्क्रीन पर उनका लुक बिल्कुल असली डाकू जैसा लगे. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान उनके शरीर से तेज बदबू आने लगी थी और एक्शन सीक्वेंस में घोड़े से गिरकर उन्हें चोट भी लगी.
कामयाबी के बावजूद नहीं मिला काम
'चाइना गेट' रिलीज हुई तो जगीरा का किरदार सुपरहिट हो गया लेकिन इस सफलता का एक नुकसान भी हुआ. लोग उन्हें सिर्फ जगीरा के रूप में पहचानने लगे. खुद मुकेश तिवारी ने बताया कि इस वजह से उन्हें करीब दो साल तक फिल्मों में काम नहीं मिला क्योंकि निर्माता उन्हें उसी इमेज में देख रहे थे.
मुकेश तिवारी की यादगार फिल्में
धीरे-धीरे मुकेश तिवारी ने अलग-अलग तरह के किरदार निभाने शुरू किए. उन्होंने सिर्फ खलनायक ही नहीं, बल्कि कॉमिक रोल में भी खुद को साबित किया. मुकेश तिवारी ने साल 1998 में चाइना गेट में जगीरा के रूप में काम किया. इसके बाद वे साल 2002 में रिलीज हुई द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में नजर आए. इसके अलावा उन्होंने गंगाजल, एलओसी कार्गिल, अपहरण, जमीन, गोलमाल के चारों पार्ट्स में, सिंघम और दिलवाले में नजर आए थे.
'वसूली भाई' बनकर बने मीम किंग
नई पीढ़ी शायद उन्हें जगीरा से कम और 'गोलमाल' के वसूली भाई के रूप में ज्यादा जानती है. उनके कई डायलॉग और एक्सप्रेशन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए. इनमें "जल्दी बोल... कल सुबह पनवेल निकलना है." सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है. गोलमाल के पूछताछ वाले सीन पर बने हजारों मीम और GIF. रिएक्शन मीम्स में उनका चेहरा आज भी खूब इस्तेमाल होता है.