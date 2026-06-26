Muharram Story: करबला की जंग का सबसे दर्दनाक पल! इमाम हुसैन की आंखों के सामने प्यासे बेटे का तीर से चीर दिया था गला

Muharram Story: मुहर्रम का महीना मुसलमानों के लिए काफी गम भरा महीना माना जाता है. इस महीने में मुहम्मद साहब के खानदान को शहीद किया गया था. जिसकी वजह से आज शिया-सुन्नी सब ही मुहर्रम मनाते हैं. इस्लामिक कैलेंडर हिजरी कैलेंडर है और इसका पहला महीना मुहर्रम है. इसी महीने में हज़रत इमाम हुसैन जो इस्लाम के पैगंबर हज़रत मुहम्मद के नवासे थे और उनके 72 साथियों और परिवार को कर्बला की लड़ाई में शहीद कर दिया गया था. लेकिन आज जिसकी कहानी सुन हर किसी की आँखों में पानी आ जाता है वो है मासूम अली अज़गर. बता दें कि अली अज़गर इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे थे. जिन्हे प्यास लगने पर शहीद कर दिया गया था.