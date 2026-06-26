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Muharram Story: करबला की जंग का सबसे दर्दनाक पल! इमाम हुसैन की आंखों के सामने प्यासे बेटे का तीर से चीर दिया था गला

Muharram Story: मुहर्रम का महीना मुसलमानों के लिए काफी गम भरा महीना माना जाता है. इस महीने में मुहम्मद साहब के खानदान को शहीद किया गया था. जिसकी वजह से आज शिया-सुन्नी सब ही मुहर्रम मनाते हैं. इस्लामिक कैलेंडर हिजरी कैलेंडर है और इसका पहला महीना मुहर्रम है. इसी महीने में हज़रत इमाम हुसैन जो इस्लाम के पैगंबर हज़रत मुहम्मद के नवासे थे और उनके 72 साथियों और परिवार को कर्बला की लड़ाई में शहीद कर दिया गया था. लेकिन आज जिसकी कहानी सुन हर किसी की आँखों में पानी आ जाता है वो है मासूम अली अज़गर. बता दें कि अली अज़गर इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे थे. जिन्हे प्यास लगने पर शहीद कर दिया गया था. 


By: Heena Khan | Published: June 26, 2026 10:06:00 AM IST

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हजारों सैनिकों से था 72 लोगों का मुकाबला

यह लड़ाई 680 ईस्वी (61 हिजरी) में हुई थी. कर्बला की लड़ाई में एक तरफ़ हज़ारों यज़ीदी सैनिकों की सेना थी, जो एक ऐसे शासन का प्रतिनिधित्व कर रही थी जहाँ हर अपराध और ज़ुल्म को जायज़ माना जाता था. दूसरी तरफ़ 72 लोगों का एक कारवां था, जिसकी अगुवाई हज़रत इमाम हुसैन कर रहे थे.

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सब कुछ कुर्बान करने के लिए थे तैयार

ये लोग सच्चाई के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे. यह लड़ाई हुई और इतिहास बन गई; यह दुनिया की एकमात्र ऐसी लड़ाई है जिसमें जीतने वाला ही अंत में हारने वाला साबित हुआ.

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एक-एक करके किया शहीद

यज़ीदी सैनिकों ने हज़रत इमाम हुसैन के परिवार के सदस्यों और साथियों को एक-एक करके शहीद करना शुरू कर दिया. इसके बावजूद, उन्होंने ज़ालिम यज़ीद के सामने झुकने से इनकार कर दिया.

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जब इमाम हुसैन के बेटे को लगी प्यास

पानी की सप्लाई बंद होने के कारण, हज़रत इमाम हुसैन के खेमे में मौजूद लोग प्यास से बुरी तरह तड़पने लगे. इसी दौरान, हज़रत इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे, हज़रत अली असग़र (जो छह महीने के थे) को प्यास लगी.

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प्यास से तड़प रहे थे अली अज़गर

पानी न मिलने से उनके होंठ सूख गए थे. हज़रत अली असग़र को अपनी गोद में लेकर, हज़रत इमाम हुसैन नदी की ओर गए और सैनिकों से अपने नन्हे, प्यासे बेटे के लिए पानी माँगा.

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जब गले पर चलाया था तीर

बिना तरस खाए तभी, सैनिकों ने एक तीर चलाया. और वो एक तीर हज़रत अली असग़र के प्यासे गले में जा लगा. इस दौरान इमाम हुसैन और अली अज़हर खून से लथपथ हो गए थे.

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