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प्राइवेट पार्ट साफ करने के लिए एसिड…,जब रखेलें और शहजादियां हो जाती थीं प्रेग्नेंट! तो मुगल हरम में ऐसे होता था एबॉर्शन

Mughal Harem: हर कोई जानता है कि मुगलों के जमाने में मुगल हरम हुआ करते थे. जहां दासियाँ और रानियां रहा करती थीं. वहीं इस जगह को लकेर कई इतिहासकारों का कहना है कि मुगल हरम उस ज़माने के बादशाहों के लिए अय्याशी का अड्डा हुआ करता था. हालांकि, मुगलों के अलावा, इतिहास में एक और बादशाह था जिसका हरम भी अपनी कहानियों के लिए मशहूर है. इतिहासकारों का कहना है कि इस राजा का हरम मुगलों के हरम से कई गुना बड़ा था और उसमें कुछ सबसे खूबसूरत औरतें रहती थीं. चलिए जान लेते हैं वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसका महल काफी बड़ा था और हरम भी आलीशान हुआ करता था.


By: Heena Khan | Published: September 22, 2026 10:56:26 AM IST

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आलिशान जिंगदी जीता था ये मुगल बादशाह

यहां हम ऑटोमन साम्राज्य के 10वें सुल्तान सुलेमान "द मैग्निफिसेंट" की बात कर रहे हैं. सुल्तान सुलेमान ने सबसे लंबे समय तक राज किया. बता दें कि वो अपने पिता की मौत के बाद 1520 में गद्दी पर बैठा और 1566 तक राज किया.

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अय्याश था सुलेमान

इतना ही नहीं सुलेमान अपनी अय्याशी के लिए भी जाना जाता है. उसके हरम में कई खूबसूरत औरतें रहती थीं, जिन्हें प्रेग्नेंट होने से मना किया गया था. यह वो समय था जब कंडोम और दूसरी गर्भनिरोधक गोलियां अभी तक नहीं बनी थीं.

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एसिड से करती थीं प्राइवेट पार्ट

ऐसे में, गुलाम औरतों को प्रेग्नेंसी रोकने के लिए कई तरह के काम करने पड़ते थे. कई तरीके बहुत दर्दनाक थे. एक्सपर्ट्स का कहना है कि हरम की औरतें अपनी वजाइना को साफ करने के लिए एसिड (नींबू, संतरे और अनार का जूस) का इस्तेमाल करती थीं, जो स्पर्म के खिलाफ असरदार थे.

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अपनाती थीं ये भी तरीके

प्रेग्नेंसी रोकने के लिए, हरम की औरतें वर्मवुड, पुदीना, क्रोकस या हॉर्सटेल से बने पारंपरिक काढ़े का इस्तेमाल करती थीं. अगर इस प्रैक्टिस से प्रेग्नेंसी रुक भी जाती, तो मिसकैरेज हो जाता था.

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पहले से रहती थीं तैयार

जब राजा हरम में आता, तो गुलाम औरतों को पहले से बता दिया जाता ताकि वे तैयार रहें. प्रेग्नेंसी रोकने के लिए अक्सर नैचुरल तेलों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें जैतून और देवदार की लकड़ी शामिल थी. ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियों से भी बचाते थे.

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