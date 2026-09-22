प्राइवेट पार्ट साफ करने के लिए एसिड…,जब रखेलें और शहजादियां हो जाती थीं प्रेग्नेंट! तो मुगल हरम में ऐसे होता था एबॉर्शन

Mughal Harem: हर कोई जानता है कि मुगलों के जमाने में मुगल हरम हुआ करते थे. जहां दासियाँ और रानियां रहा करती थीं. वहीं इस जगह को लकेर कई इतिहासकारों का कहना है कि मुगल हरम उस ज़माने के बादशाहों के लिए अय्याशी का अड्डा हुआ करता था. हालांकि, मुगलों के अलावा, इतिहास में एक और बादशाह था जिसका हरम भी अपनी कहानियों के लिए मशहूर है. इतिहासकारों का कहना है कि इस राजा का हरम मुगलों के हरम से कई गुना बड़ा था और उसमें कुछ सबसे खूबसूरत औरतें रहती थीं. चलिए जान लेते हैं वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसका महल काफी बड़ा था और हरम भी आलीशान हुआ करता था.