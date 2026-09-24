टूटता था पूरा बदन! मुगलों संग रात बिताने के बाद दुखने लगता था दासियों के जिस्म का ये हिस्सा! चलना-फिरना भी होता था मुश्किल

Mughal Harem Big Secret: मुगल हरम में महिलाओं संग खूब अत्याचार होता था. मुगलों की अय्याशियों के लिए ये ख़ास दरबार बनाया गया था. ये बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इस खास जगह पर लगभग 5000 हसीनाएं रहती थीं. ये हसीनाएं मुगलों की रातें हसीन बनाने के लिए हर एक जतन करती थीं. ऐसे में सुबह उनके शरीर के कई अंगों में दर्द भी होने लगता था. चलिए जान लेते हैं कि उनके शरीर की ऐसी कौन सी जगह है जिसकी वजह से वो कोई काम-काज नहीं कर पाती थीं.