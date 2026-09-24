टूटता था पूरा बदन! मुगलों संग रात बिताने के बाद दुखने लगता था दासियों के जिस्म का ये हिस्सा! चलना-फिरना भी होता था मुश्किल
Mughal Harem Big Secret: मुगल हरम में महिलाओं संग खूब अत्याचार होता था. मुगलों की अय्याशियों के लिए ये ख़ास दरबार बनाया गया था. ये बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इस खास जगह पर लगभग 5000 हसीनाएं रहती थीं. ये हसीनाएं मुगलों की रातें हसीन बनाने के लिए हर एक जतन करती थीं. ऐसे में सुबह उनके शरीर के कई अंगों में दर्द भी होने लगता था. चलिए जान लेते हैं कि उनके शरीर की ऐसी कौन सी जगह है जिसकी वजह से वो कोई काम-काज नहीं कर पाती थीं.
मुगल हरम ही औरतों का घर
मुगल हरम औरतों के लिए एक कैदखाना था! कहा जाता है यहाँ पर एंट्री के बाद यहाँ से वापस लौटना बहुत ही मुश्किल काम था. यहाँ आने के बाद यही उनका घर होता था औरबादशाहों की खिदमत करना उनका काम.
मुगलों के लिए करती थीं हर एक जतन
मुगल हरम की औरतें बादशाह को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थीं. अब चाहे उन्हें हर रात जाग कर ही क्यों न गुजारनी पड़े.
हरम में रहती थीं 5000 औरतें
कहा जाता है कि मुगल हरम की शुरुआत बाबर के जमाने में ही हो गई थी लेकिन अकबर के शासनकाल में यहां 5000 औरतों को रखा गया था.
मुगल हरम में रहती थीं ये महिलाएं
इतना ही नहीं इस हरम में दासियाँ, रानियां, रखैलें और हिजड़े भी रहा करते थे. बता दें कि हिजड़ों को रानियों की हिफाजत के लिए रखा जाता था.
मुगलों की जरूरतों को पूरा करती थीं दासियाँ
मुगल हरम में बादशाह के आने के बाद दासियाँ उनकी खिदमत जाती थीं. उनके हाथपैर दबाती थीं और उनकी जरूरतों को पूरा करती थीं.
टूट जाता था पूरा बदन
हरम में मुगलों की रातभर खिदमत करने करने के बाद दसियों का बदन पूरी तरह टूट जाता था और उनके हाथ-पैरों और कमर में दर्द होने लगता था.