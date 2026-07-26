बॉलीवुड की वो खूबसूरत हसीना, जिन्होंने पेट्रोल पंप पर किया काम; एक दिन के लिए मिलते थे सिर्फ 100 रुपये

Mugdha Godse Early Life: फैशन और फिल्मों की दुनिया भले ही ग्लैमरस लगे, लेकिन टॉप पर पहुंचना कभी आसान नहीं होता. एक्ट्रेस और मॉडल मुग्धा गोडसे यह बात बहुत अच्छी तरह जानती हैं. बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने से पहले उन्हें आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा और अपना गुजारा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी. दिन के सिर्फ 100 रुपये कमाने से लेकर एक सफल एक्ट्रेस बनने तक का उनका सफर हिम्मत और लगन की कहानी है.