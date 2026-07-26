बॉलीवुड की वो खूबसूरत हसीना, जिन्होंने पेट्रोल पंप पर किया काम; एक दिन के लिए मिलते थे सिर्फ 100 रुपये
Mugdha Godse Early Life: फैशन और फिल्मों की दुनिया भले ही ग्लैमरस लगे, लेकिन टॉप पर पहुंचना कभी आसान नहीं होता. एक्ट्रेस और मॉडल मुग्धा गोडसे यह बात बहुत अच्छी तरह जानती हैं. बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने से पहले उन्हें आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा और अपना गुजारा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी. दिन के सिर्फ 100 रुपये कमाने से लेकर एक सफल एक्ट्रेस बनने तक का उनका सफर हिम्मत और लगन की कहानी है.
मुग्धा गोडसे का जन्म कहां हुआ था?
मुग्धा गोडसे का जन्म 26 जुलाई, 1986 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था. शुरुआती दिनों में उन्होंने अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए कई तरह के काम किए.
पेट्रोल पंप पर किया काम
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर भी काम किया, जहां उन्हें दिन के सिर्फ 100 रुपये मिलते थे. मुश्किलों के बावजूद मुग्धा ने कभी अपने सपने नहीं छोड़े.
नौकरी के साथ-साथ प्रतियोगिता में लेती थी हिस्सा
नौकरी के साथ-साथ वह फैशन इंडस्ट्री में करियर बनाने की उम्मीद में लोकल ब्यूटी पेजेंट और मॉडलिंग कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा लेती रहीं.
कैसे बदली जिंदगी?
मुग्धा की जिंदगी तब बदली जब उन्होंने 'ग्लैड्रैग्स मेगा मॉडल हंट' में हिस्सा लिया और अपनी छाप छोड़ी. उसी साल उन्होंने 'मिस इंडिया' में 'बेस्ट मॉडल' और 'बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम' का खिताब जीता.
मिस इंडिया के सेमीफाइनल तक पहुंची
2004 में वह 'फेमिना मिस इंडिया' कॉम्पिटिशन के सेमीफाइनल तक भी पहुंचीं. इन कामयाबियों ने उन्हें एक मॉडल के तौर पर अपनी पहचान बनाने में मदद की और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दरवाजे उनके लिए खोल दिए.
फैशन फिल्म से बॉलीवुड में किया डेब्यू
मुग्धा ने मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, जिसमें उन्होंने प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत के साथ काम किया.
मुग्धा को एक्टिंग से मिली पहचान
फिल्म को क्रिटिक्स से तारीफ मिली और मुग्धा की एक्टिंग के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए फिल्मफेयर अवार्ड नॉमिनेशन और अप्सरा अवॉर्ड्स में पहचान मिली.
किन-किन फिल्मों में किया काम?
बाद में वह 'ऑल द बेस्ट: फन बिगिन्स', 'जेल', 'हेल्प', 'गली गली चोर है', 'हीरोइन', 'साहब, बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स' और 'सत्याग्रह' जैसी फिल्मों में नजर आईं.
रीजनल सिनेमा में किया काम
मुग्धा ने रीजनल सिनेमा में भी काम किया है और मराठी रियलिटी शो 'मराठी पाऊल पड़ते पुढे' में जज के तौर पर भी काम किया है.