‘मन बनो लो तो दिल्ली दूर नहीं है’ से लेकर ‘मैं हार के भी नहीं हारा’ तक, एमएस धोनी फिल्म के कुछ चर्चित डायलॉग्स

MS Dhoni The untold Story Movie Dialogue: पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज यानी 7 जुलाई को 45 बरस के हो गए. क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने जो रिकॉर्ड हासिल किए हैं, उसे हासिल करना अन्य खिलाड़ियों के लिए आसान काम नहीं है. धोनी ने कप्तानी और बल्लेबाजी के साथ ही विकेटकीपिंग में भी कमाल किया है. धोनी के जीवन पर साल 2016 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, एम धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने अभिनय किया था. एमएस धोनी के बर्थडे पर जानिए उनकी फिल्म से जुड़े कुछ चर्चित डायलॉग्स के बारे में.