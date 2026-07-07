‘मन बनो लो तो दिल्ली दूर नहीं है’ से लेकर ‘मैं हार के भी नहीं हारा’ तक, एमएस धोनी फिल्म के कुछ चर्चित डायलॉग्स
MS Dhoni The untold Story Movie Dialogue: पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज यानी 7 जुलाई को 45 बरस के हो गए. क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने जो रिकॉर्ड हासिल किए हैं, उसे हासिल करना अन्य खिलाड़ियों के लिए आसान काम नहीं है. धोनी ने कप्तानी और बल्लेबाजी के साथ ही विकेटकीपिंग में भी कमाल किया है. धोनी के जीवन पर साल 2016 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, एम धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने अभिनय किया था. एमएस धोनी के बर्थडे पर जानिए उनकी फिल्म से जुड़े कुछ चर्चित डायलॉग्स के बारे में.
एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी
धोनी- मिलना चाहेंगी आप?
प्रियंका- दिल्ली आना पड़ेगा तुम्हें. वैसे वाइजैग आई थी ऑफिस के काम से.
प्रियंका- वैसे मन बना लें तो दिल्ली दूर नहीं हैं महेंद्र जी.
धोनी फिल्म के डायलॉग
जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो.
मैं हार कर भी नहीं हारा
चर्चित डायलॉग्स
दुनिया में सब अपने लिए जीते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो देश के लिए जीते हैं.
असफलता सफलता का एक हिस्सा है.
धोनी फिल्म के डायलॉग्स
अगर कोई चीज तुम्हारे अंदर से आती है, तो उसे करो.
मैं नेशनल ड्यूटी पर हूं, बाकी चीजें इंतजार कर सकती हैं
एमएस धोनी फिल्म का डायलॉग
जिंदगी में सब गेंद एक समान थोड़े ना मिलेगा, योग्यता के बराबर खेलना है और टिके रहना है, स्कोरबोर्ड अपना आप बढ़ेगा.
एक कैप्टन तभी अच्छा कैप्टन हो सकता है जब उसकी टीम अच्छी होगी.