रिटायरमेंट के बाद भी करोड़ों में खेल रहे MS धोनी, IPL ही नहीं, इन जगहों कमाते हैं मोटा पैसा, जानें नेटवर्थ?

MS Dhoni Net Worth: भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था. एमएस धोनी ने भारतीय क्रिकेट को नए मुकाम तक पहुंचाया. उनकी कप्तानी में भारत ने 3 बड़ी आईसीसी ट्रॉफियां अपने नाम कीं. अगस्त 2020 में रिटायरमेंट लेने के बावजूद आज भी एमएस धोनी क्रिकेट फैंस के दिलों में राज करते है. उनकी फैन फॉलोइंग भारत समेत पूरी दुनिया में है. एमएस धोनी सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर ही नहीं, बल्कि बिजनेस जगत के भी बड़े खिलाड़ी हैं. यही वजह है कि आज के समय में उनकी नेटवर्थ 1,000 करोड़ के पार पहुंच गई है. जानें एमएस धोनी कहां-कहां से कमाई करते हैं…