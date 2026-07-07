MS Dhoni gf list: शादी से पहले रंगीन मिजाज थे MS धोनी? ऐसी-वैसी नहीं इन हसीनाओं को कर चुके डेट

MS Dhoni gf list: MS धोनी खेल के एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, जो सालों से भारतीय टीम के लिए एक अहम स्तंभ रहे हैं. कप्तान के तौर पर अपने कार्यकाल में उन्होंने भारतीय टीम को कई कामयाबियां दिलाई हैं. उनकी कप्तानी में भारत ने तीन ICC ट्रॉफियां जीतीं – 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में ODI वर्ल्ड कप और फिर 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी. पूर्व भारतीय कप्तान ने चेन्नई सुपर किंग्स को पांच IPL खिताब भी जिताए हैं, जिससे वो टूर्नामेंट के सबसे सफल कप्तानों में से एक बन गए हैं.