MS Dhoni gf list: शादी से पहले रंगीन मिजाज थे MS धोनी? ऐसी-वैसी नहीं इन हसीनाओं को कर चुके डेट
MS Dhoni gf list: MS धोनी खेल के एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, जो सालों से भारतीय टीम के लिए एक अहम स्तंभ रहे हैं. कप्तान के तौर पर अपने कार्यकाल में उन्होंने भारतीय टीम को कई कामयाबियां दिलाई हैं. उनकी कप्तानी में भारत ने तीन ICC ट्रॉफियां जीतीं – 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में ODI वर्ल्ड कप और फिर 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी. पूर्व भारतीय कप्तान ने चेन्नई सुपर किंग्स को पांच IPL खिताब भी जिताए हैं, जिससे वो टूर्नामेंट के सबसे सफल कप्तानों में से एक बन गए हैं.
पत्नी से करते हैं बेहद प्यार
साक्षी से शादी करने से पहले, धोनी कई कथित रिश्तों को लेकर चर्चा में रहे थे. साक्षी से शादी से पहले CSK के कप्तान का नाम पांच महिलाओं के साथ जोड़ा गया था, आइए उनके बारे में थोड़ा जानते हैं.
MS धोनी और उनकी गर्लफ्रेंड्स
मैदान पर जितने शानदार धोनी हैं, मैदान के बाहर भी उन्हें एक जेंटलमैन के तौर पर जाना जाता है. क्रिकेट के अलावा उनकी ज़िंदगी और उनके व्यक्तित्व का दुनिया भर में बहुत सम्मान किया जाता है. धोनी को एक 'फैमिली मैन' माना जाता है; उन्होंने साक्षी धोनी से शादी की है. शादी से पहले MS धोनी के कई रिश्तों की चर्चा रही थी. पूर्व भारतीय कप्तान की पहली प्रेमिका प्रियंका झा थीं, जबकि बॉलीवुड अभिनेत्रियां दीपिका पादुकोण और असिन का नाम भी उनके साथ जोड़ा गया था.
प्रियंका झा
MS धोनी की पहली गर्लफ्रेंड प्रियंका झा थीं. उनका रिश्ता 2002 में शुरू हुआ था, जब ये भारतीय खिलाड़ी खुद को टीम में स्थापित करने की कोशिश कर रहा था. दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे और साथ ज़िंदगी बिताने का पक्का इरादा कर चुके थे. लेकिन MS धोनी और प्रियंका के लिए यह रिश्ता दुखद अंत के साथ खत्म हुआ, क्योंकि प्रियंका के साथ हुए एक हादसे ने धोनी की ज़िंदगी बदल दी और उनके रिश्ते पर गहरा असर डाला.
दीपिका पादुकोण
बॉलीवुड की ग्लैमर क्वीन दीपिका पादुकोण का नाम भी धोनी के साथ जोड़ा गया था. MS धोनी खुद दीपिका के प्रशंसक थे और उन्होंने शाहरुख खान से दीपिका की पहली फिल्म 'ओम शांति ओम' की एक खास स्क्रीनिंग की गुज़ारिश भी की थी.
प्रीति सिमोस
धोनी और प्रीति सिमोस के भी साथ होने की चर्चा थी. टीवी एक्ट्रेस सिमोस को कुछ मौकों पर धोनी के साथ देखा गया था, लेकिन अपने रिश्ते को ऑफिशियल किए बिना ही वे अलग हो गए.
राय लक्ष्मी
साउथ इंडियन एक्ट्रेस राय लक्ष्मी ने भी धोनी के दिल में जगह बनाई थी. यह सब 2009 में हुआ था, जब दोनों के बीच प्यार की चर्चा थी. राय लक्ष्मी ने तो यहां तक कहा था कि अगर धोनी उन्हें प्रपोज़ करें, तो वह तुरंत उनसे शादी कर लेंगी.
असिन लोकखंडवाला
असिन लोकखंडवाला, यानी असिन, जो फिल्म 'गजनी' में अपनी एक्टिंग से मशहूर हुईं, उन्होंने भी 2010 में धोनी का दिल जीत लिया था. खबरों के मुताबिक, एक कपड़ों के ब्रांड के लिए साथ शूटिंग करते समय उनके बीच रोमांस शुरू हुआ था.