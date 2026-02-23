MS Dhoni Business: कैप्टन कूल का बिज़नेस गेम, बिना शोर के बनाया ₹1000 करोड़ का बिज़नेस एम्पायर

MS Dhoni Business: MS धोनी का एक अलग पहलू भी है जो टीवी पर बहुत कम दिखता है. जिस आदमी ने इंडिया के लिए ट्रॉफी उठाई, वह बिज़नेस मीटिंग में उसी स्थिर दिल की धड़कन के साथ जाता है जैसे आखिरी ओवर का सामना करते समय थी. कोई शोर नहीं. कोई जल्दबाज़ी नहीं. इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं. धीरे-धीरे, उसने एक ऐसी बिज़नेस दुनिया बनाई है जो अब ₹1,000 करोड़ को पार कर चुकी है. और जिस तरह से उसने यह किया, वह बहुत “धोनी” जैसा लगता है. यह शॉर्टकट से नहीं, बल्कि लंबी सोच से आया. सही लोगों पर भरोसा करने से. कुछ दांव गलत होने पर भी ईमानदार रहने से. उसकी बिज़नेस यात्रा हमें उसके द्वारा मारे गए किसी भी छक्के से ज़्यादा उसके बारे में बताती है.