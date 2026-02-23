  • Home>
  MS Dhoni Business: कैप्टन कूल का बिज़नेस गेम, बिना शोर के बनाया ₹1000 करोड़ का बिज़नेस एम्पायर

MS Dhoni Business: कैप्टन कूल का बिज़नेस गेम, बिना शोर के बनाया ₹1000 करोड़ का बिज़नेस एम्पायर

MS Dhoni Business: MS धोनी का एक अलग पहलू भी है जो टीवी पर बहुत कम दिखता है. जिस आदमी ने इंडिया के लिए ट्रॉफी उठाई, वह बिज़नेस मीटिंग में उसी स्थिर दिल की धड़कन के साथ जाता है जैसे आखिरी ओवर का सामना करते समय थी. कोई शोर नहीं. कोई जल्दबाज़ी नहीं. इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं. धीरे-धीरे, उसने एक ऐसी बिज़नेस दुनिया बनाई है जो अब ₹1,000 करोड़ को पार कर चुकी है. और जिस तरह से उसने यह किया, वह बहुत “धोनी” जैसा लगता है. यह शॉर्टकट से नहीं, बल्कि लंबी सोच से आया. सही लोगों पर भरोसा करने से. कुछ दांव गलत होने पर भी ईमानदार रहने से. उसकी बिज़नेस यात्रा हमें उसके द्वारा मारे गए किसी भी छक्के से ज़्यादा उसके बारे में बताती है.


By: Shubahm Srivastava | Published: February 23, 2026 7:23:03 PM IST

1/11

"धोनी द बिल्डर" की पहली असली निशानी

चेन्नई के साथ धोनी का कनेक्शन उसके क्रिकेट से कहीं ज़्यादा बदल गया. इसने उसके बिज़नेस माइंड को भी आकार दिया. जब इंडियन सुपर लीग शुरू हुई, तो उसने चार्ट या बड़े शहर की चमक-दमक नहीं देखी. उसने चेन्नईयिन FC को इसलिए चुना क्योंकि इतने सारे IPL सीज़न के बाद वह जगह घर जैसी लगती थी. टीम के लॉन्च के दौरान उन्होंने मज़ाक में कहा कि वह कभी खुद को मुंबई या कोलकाता का मालिक नहीं देख सकते. उनका दिल तो पहले से ही चेन्नई में बसा हुआ था.

2/11

फुटबॉलर अनिरुद्ध थापा ने धोनी को लेकर छोटी सी याद शेयर की

फुटबॉलर अनिरुद्ध थापा ने एक बार एक छोटी सी याद शेयर की. धोनी टीम लंच के लिए लड़कों के साथ शामिल होते थे. वह उनके साथ बैठते थे, स्पॉन्सर या ऑफिशियल के साथ नहीं. वह धीरे से बात करते थे, कहानियाँ शेयर करते थे, उनकी ट्रेनिंग के बारे में पूछते थे. जब लोग उनसे “VIP टेबल” पर बैठने के लिए कहते थे, तो वह बस हँसते थे और कहते थे कि वह खिलाड़ियों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे. कमरे में सबसे कम उम्र के लोगों के साथ बैठने की यह आदत उनके काम करने के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताती है. वह पहले भरोसा बनाते हैं. पैसा बाद में आता है.

3/11

बिरयानी की कहानी जो ₹32 करोड़ के चेक के साथ खत्म हुई

धोनी के सबसे हैरान करने वाले दांवों में से एक खाने जैसी आम चीज़ से आया था. हाउस ऑफ़ बिरयान नाम की एक छोटी सी कंपनी ने उन्हें “मेरी वाली बिरयानी” का अपना आइडिया दिखाया, जहाँ कस्टमर अपने कटोरे में सब कुछ चुन लेते हैं. कोई भारी मसाले नहीं, जब तक आप चाहें. कोई नियम नहीं. आप अपने खुद के नियम बनाते हैं. उन्हें सादगी पसंद थी. उन्हें ईमानदारी पसंद थी. जल्द ही, उन्होंने ₹32 करोड़ लगा दिए.

4/11

दुबई, जापान और यूके तक जा रही

उनके आस-पास के लोग हैरान थे. लेकिन बाद में नंबर समझ में आए. उन्होंने जो एक सादी बिरयानी डिज़ाइन की, उससे उनके रेवेन्यू का लगभग 70% आने लगा. उनके आधे से ज़्यादा कस्टमर बिना डिस्काउंट के फिर से ऑर्डर करते रहे. उन्होंने 22 किचन खोले और EBITDA पॉजिटिव हो गए. अब वे दुबई, जापान और UK जा रहे हैं, और ऐसे कियोस्क बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं जहाँ बिरयानी पाँच मिनट में तैयार हो जाएगी. धोनी ने वह देखा जो दूसरों ने नहीं देखा. स्विगी ने 2024 में 83 मिलियन से ज़्यादा बिरयानी ऑर्डर की रिपोर्ट दी. उन्हें पता था कि मार्केट भूखा है.

5/11

ड्रोन फैक्ट्री जहाँ धोनी चुपचाप एक कोने में खड़े रहे

चेन्नई में फिर से एक और चैप्टर शुरू हुआ. गरुड़ एयरोस्पेस, जो खेती के औजारों, डिफेंस मशीनों और इंडस्ट्रियल ड्रोन पर काम करने वाली एक नई ड्रोन कंपनी है, ने धोनी को अपना काम समझने के लिए बुलाया. उन्होंने उनके प्लांट में समय बिताया, यह देखते हुए कि पार्ट्स कैसे बनते हैं. कोई बड़ी बात नहीं. बस चुपचाप देखते रहे.

6/11

गरुड़ एयरोस्पेस से जुड़े धोनी

एक साल बाद, वह उनका ब्रांड फेस बन गए और ₹5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट किए. गरुड़ ने हाल ही में सीरीज़ B फंडिंग में ₹100 करोड़ जुटाए हैं और एक बड़े विस्तार की योजना बना रहा है. फाउंडर का कहना है कि धोनी की मौजूदगी उन्हें वह भरोसा देती है जो मार्केटिंग के पैसे से कभी नहीं खरीदा जा सकता.

7/11

कहां-कहां लगा हुआ है धोनी का पैसा गया

पुरानी कारों के लिए CARS24
छोटी दुकानों के लिए खाताबुक
इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए EMotorad
फिटनेस के लिए तगड़ा रहो
खाने-पीने की चीज़ों में 7InkBrews
लाइफस्टाइल में उनका अपना ब्रांड सेवन
रांची में उनका होटल
खेत जो उन्हें उनकी जड़ों के करीब रखते हैं
हॉकी में रांची रेज़
सुपरबाइक के लिए माही रेसिंग
और, ज़ाहिर है, चेन्नईयिन FC.

8/11

एक कड़ा सबक: जब ब्लूस्मार्ट ने संघर्ष किया

सब कुछ ठीक नहीं चला. धोनी के फैमिली ऑफिस ने ब्लूस्मार्ट, एक EV टैक्सी सर्विस को सपोर्ट किया था. आइडिया शहरों के लिए साफ-सुथरी यात्रा का था. अपने आप में एक शानदार आइडिया. लेकिन फिर कहानी सामने आई. कुछ ऑपरेशन बंद हो गए. वैल्यूएशन गिर गया. इन्वेस्टर घबरा गए. धोनी को भी इसका झटका लगा. यह पल मायने रखता है क्योंकि इससे पता चलता है कि वह फेलियर से सुरक्षित नहीं हैं. सबसे शांत दिमाग वाला भी नुकसान उठाता है. उन्होंने यह दिखावा नहीं किया कि सब ठीक है. उन्होंने इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया. ईमानदारी उनकी पहचान का हिस्सा है.

9/11

किसी भी चीज़ के लिए हां कहने से पहले धोनी लेते हैं समय

उनके सबसे करीबी लोग कहते हैं कि धोनी समय लेते हैं; असली समय - किसी भी चीज़ के लिए हाँ कहने से पहले. वह ट्रेंड्स के पीछे इसलिए नहीं भागते क्योंकि किसी मशहूर व्यक्ति ने उनमें इन्वेस्ट किया है. वह इंतज़ार करते हैं. वह बेसिक सवाल पूछते हैं जो कभी-कभी उन फाउंडर्स को हैरान कर देते हैं जो टेक्निकल बातचीत की उम्मीद करते हैं. उनकी पत्नी साक्षी इसमें एक बड़ा रोल निभाती हैं. वह नंबर्स की स्टडी करती हैं, फालतू शोर को फिल्टर करती हैं, और उनकी पसंद को स्थिर रखती हैं. वह एक टेस्ट बैट्समैन की तरह चलते हैं. एक बार में एक बॉल. जब तक मौके की मांग न हो, कोई बड़ा स्विंग नहीं.

10/11

उनके बिज़नेस के चलने का इंसानी कारण

धोनी की सफलता इसलिए नहीं है कि वह एक सेलिब्रिटी हैं. कई सेलिब्रिटी पैसे उड़ाते हैं. धोनी का तरीका अलग है. वह एक कमरे में जाते हैं और पहले लोगों को समझने की कोशिश करते हैं. उन्हें सिर्फ CEOs ही नहीं, बल्कि वर्कर्स की बात सुनना पसंद है. वह ऐसे आइडिया चुनते हैं जो रोज़मर्रा की आसान समस्याओं को हल करते हैं. वह जल्दी पैसे के पीछे नहीं भागते. वह सब्र रखते हैं. और सब्र ही वह वजह है जिससे वह इतने सालों तक क्रिकेट के मैदान पर दबाव झेल पाए. अब वही सब्र उनकी फाइनेंशियल दुनिया को बनाता है.

11/11

मैदान से लेकर बोर्डरूम तक का सफऱ

आज जब आप धोनी को बेंगलुरु में बोर्डरूम में बैठे या चेन्नई में ड्रोन फैक्ट्री में घूमते हुए देखते हैं, तो यकीन करना मुश्किल होता है कि यह सफ़र रांची के एक छोटे से रेलवे क्वार्टर से शुरू हुआ था. लेकिन शायद यही पूरी बात है. वह ज़्यादा नहीं बदले हैं. उनके आस-पास की दुनिया बदल गई है. उनकी बिज़नेस स्टोरी शोर पर नहीं बनी है. यह शांत फ़ैसलों, छोटे मौकों और एक मज़बूत हाथ पर बनी है जो कमरे में शोर होने पर भी कभी नहीं कांपता. और इसीलिए उनका एम्पायर मज़बूत लगता है. यह उसी तरह बना था जैसे वह मैच खत्म करते थे. चुपचाप. सब्र से. बिना खुद को खोए.

Tags:
Dhoni net worth 2025MS Dhoni businessMS Dhoni business empireMS Dhoni companiesMS Dhoni investments
