  • Home>
  • Gallery»
  • Mrunal Thakur ने ब्लैक एंड वाइट लुक में ढाया कहर, देख फैनस हुए दीवाने

Mrunal Thakur ने ब्लैक एंड वाइट लुक में ढाया कहर, देख फैनस हुए दीवाने

Mrunal Thakur Fashion मृणाल ठाकुर साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस में से एक हैं जिन्होंने  है नान्न जैसी हिट फिल्मों  मे काम कर रखा है साथ ही वो अपनी फिल्मों के अलावा अपनी सेक्सी और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के लिए भी जानी जाती हैं।  जिनकी तस्वीरें वो आए दिन अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती है, तो चलिए इसी के साथ उनके कुछ लेटेस्ट फोटोशूट के बारे में जानते हैं जिन्होनें सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। 

By: Komal Kumari Last Updated: August 27, 2025 12:39:35 IST
Follow us on
Google News
Mrunal Thakur stuns in a black off-shoulder dress - Photo Gallery
1/7

मृणाल ठाकुर नें ब्लैक ऑफ शॉलड़र ड्रेस में गिराई बिजली

इस तस्वीर में मृणाल ठाकुर नें ब्लैक ऑफ शॉलड़र ड्रेस पहन रखा है और सीसे के सामने पोज देती हुई नजर आ रही है, जिसमे उनका सेक्सी फिगर साफ देखा जा सकता है उनकी ये फोटो सोशल मीडिया पर लोग बहुत पसंद कर रहे है।

Mrunal Thakur gave an Indian touch to her orange gown - Photo Gallery
2/7

मृणाल ठाकुर नें ऑरेंज गाउन में दिया इंडियन टच

इस फोटो में मृणाल ठाकुर नें ऑरेंज गाउन पहन रखा है जिसमे आगे की तरफ गैदरिंग की गई है। साथ ही उन्होंने अपने आउटफिट को दुपट्टे के साथ पेयर करके एक इंडियन टच दिया है और इसमे वह काफी सेक्सी और बोल्ड लग रही है।

Mrunal Thakur stuns in a black off-shoulder dress - Photo Gallery
3/7

मृणाल ठाकुर ने ब्लैक ड्रेस में इंटरनेट पर लगाई आग

मृणाल ठाकुर नें इस फोटो में फिटिड ब्लैक ड्रेस पहन रखा हैं जिसमे एक्ट्रेस एकदम डॉल जैसी लग रही है। साथ ही उन्होंने लाइट मेकप कर रखा है जो उनके फैस को और भी ज्यादा निखार रहा है।

Mrunal Thakur gave a killer pose wearing a deep neck dress - Photo Gallery
4/7

मृणाल ठाकुर ने डीप नेक ड्रेस पहन कर दिया कातिलाना पोज

इस फोटो में मृणाल ठाकुर नें पेस्टल मर्मैड बॉडीकोन फिट ड्रेस पहन रखा है, जिसमे डीप नेक्लाइन उनकी सेक्सी बॉडी को और भी ज्यादा कर्वी बना रहा है, जिसे देखने के बाद लोगों की नजरे मृणाल ठाकुर पर से हटा नहीं पा रहे है।

Mrunal Thakur won the hearts of fans by wearing a figure-hugging sheer dress - Photo Gallery
5/7

मृणाल ठाकुर ने फिगर-हगिंग शीर ड्रेस पहनकर जीता फैनस का दिल

मृणाल ठाकुर की ये फोटो हर किसी को दिवाना बना रही है,इसमें उन्होंने रेड-टू-पर्पल शेड की फिगर-हगिंग शीर ड्रेस पहन रखी है और अपनी इस फ्लॉन्ट करती ड्रेस में हुस्न का जलवा दिखा रही है।

Mrunal Thakur ने ब्लैक एंड वाइट लुक में ढाया कहर, देख फैनस हुए दीवाने - Photo Gallery
6/7

मृणाल ठाकुर ने गोल्डन शिमरी गाउन में दिखी बोल्ड और कॉन्फिडेंट

इस तस्वीर में मृणाल ठाकुर ने ग्लैमरस लुक में सबका दिल जित रही है, इसमें उन्होंने गोल्डन शिमरी गाउन पहन रखा है , जिसमे उनकी तीखी नजरे और खुले बाल उनकी बोल्ड्नस और कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है।

inkhabar Disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Mrunal Thakur ने ब्लैक एंड वाइट लुक में ढाया कहर, देख फैनस हुए दीवाने - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Mrunal Thakur ने ब्लैक एंड वाइट लुक में ढाया कहर, देख फैनस हुए दीवाने - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mrunal Thakur ने ब्लैक एंड वाइट लुक में ढाया कहर, देख फैनस हुए दीवाने - Photo Gallery
Mrunal Thakur ने ब्लैक एंड वाइट लुक में ढाया कहर, देख फैनस हुए दीवाने - Photo Gallery
Mrunal Thakur ने ब्लैक एंड वाइट लुक में ढाया कहर, देख फैनस हुए दीवाने - Photo Gallery
Mrunal Thakur ने ब्लैक एंड वाइट लुक में ढाया कहर, देख फैनस हुए दीवाने - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?