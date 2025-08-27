Mrunal Thakur ने ब्लैक एंड वाइट लुक में ढाया कहर, देख फैनस हुए दीवाने

Mrunal Thakur Fashion मृणाल ठाकुर साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस में से एक हैं जिन्होंने है नान्न जैसी हिट फिल्मों मे काम कर रखा है साथ ही वो अपनी फिल्मों के अलावा अपनी सेक्सी और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के लिए भी जानी जाती हैं। जिनकी तस्वीरें वो आए दिन अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती है, तो चलिए इसी के साथ उनके कुछ लेटेस्ट फोटोशूट के बारे में जानते हैं जिन्होनें सोशल मीडिया पर आग लगा दी है।