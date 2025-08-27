Mrunal Thakur ने ब्लैक एंड वाइट लुक में ढाया कहर, देख फैनस हुए दीवाने
Mrunal Thakur Fashion मृणाल ठाकुर साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस में से एक हैं जिन्होंने है नान्न जैसी हिट फिल्मों मे काम कर रखा है साथ ही वो अपनी फिल्मों के अलावा अपनी सेक्सी और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के लिए भी जानी जाती हैं। जिनकी तस्वीरें वो आए दिन अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती है, तो चलिए इसी के साथ उनके कुछ लेटेस्ट फोटोशूट के बारे में जानते हैं जिन्होनें सोशल मीडिया पर आग लगा दी है।
मृणाल ठाकुर नें ब्लैक ऑफ शॉलड़र ड्रेस में गिराई बिजली
इस तस्वीर में मृणाल ठाकुर नें ब्लैक ऑफ शॉलड़र ड्रेस पहन रखा है और सीसे के सामने पोज देती हुई नजर आ रही है, जिसमे उनका सेक्सी फिगर साफ देखा जा सकता है उनकी ये फोटो सोशल मीडिया पर लोग बहुत पसंद कर रहे है।
मृणाल ठाकुर नें ऑरेंज गाउन में दिया इंडियन टच
इस फोटो में मृणाल ठाकुर नें ऑरेंज गाउन पहन रखा है जिसमे आगे की तरफ गैदरिंग की गई है। साथ ही उन्होंने अपने आउटफिट को दुपट्टे के साथ पेयर करके एक इंडियन टच दिया है और इसमे वह काफी सेक्सी और बोल्ड लग रही है।
मृणाल ठाकुर ने ब्लैक ड्रेस में इंटरनेट पर लगाई आग
मृणाल ठाकुर नें इस फोटो में फिटिड ब्लैक ड्रेस पहन रखा हैं जिसमे एक्ट्रेस एकदम डॉल जैसी लग रही है। साथ ही उन्होंने लाइट मेकप कर रखा है जो उनके फैस को और भी ज्यादा निखार रहा है।
मृणाल ठाकुर ने डीप नेक ड्रेस पहन कर दिया कातिलाना पोज
इस फोटो में मृणाल ठाकुर नें पेस्टल मर्मैड बॉडीकोन फिट ड्रेस पहन रखा है, जिसमे डीप नेक्लाइन उनकी सेक्सी बॉडी को और भी ज्यादा कर्वी बना रहा है, जिसे देखने के बाद लोगों की नजरे मृणाल ठाकुर पर से हटा नहीं पा रहे है।
मृणाल ठाकुर ने फिगर-हगिंग शीर ड्रेस पहनकर जीता फैनस का दिल
मृणाल ठाकुर की ये फोटो हर किसी को दिवाना बना रही है,इसमें उन्होंने रेड-टू-पर्पल शेड की फिगर-हगिंग शीर ड्रेस पहन रखी है और अपनी इस फ्लॉन्ट करती ड्रेस में हुस्न का जलवा दिखा रही है।
मृणाल ठाकुर ने गोल्डन शिमरी गाउन में दिखी बोल्ड और कॉन्फिडेंट
इस तस्वीर में मृणाल ठाकुर ने ग्लैमरस लुक में सबका दिल जित रही है, इसमें उन्होंने गोल्डन शिमरी गाउन पहन रखा है , जिसमे उनकी तीखी नजरे और खुले बाल उनकी बोल्ड्नस और कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.