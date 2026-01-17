Dhanush से पहले इन 8 हैंडसम हंक के साथ जुड़ा था Mrunal Thakur का नाम, कौन-कौन थे वो lucky boys? लिस्ट में हैं पूरे 8 नाम

  • Home>
Mrunal Thakur Love Affairs: एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर की लव लाइफ हमेशा से चर्चा का विषय रही है. एक्ट्रेस ने करियर की शुरुआत टीवी शो ‘कुमकुम भाग्य’ से की थी. लेकिन आज वह कई साउथ और बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं. मृणाल का नाम कईएक्टर्स, सिंगर्स और क्रिकेटर्स के साथ जोड़ा जा चुका है. एक्ट्रेस अपने रिलेशन को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं.  


By: Preeti Rajput | Published: January 17, 2026 10:33:26 AM IST

1/8

धनुष के साथ होगी शादी?

मृणाल ठाकुर का नाम इन दिनों साउथ सुपरस्टार धनुष के साथ जोड़ा जा रहा है. सोशल मीडिया पर इस समय दोनों की शादी की चर्चा जोरों पर है. हालांकि, शादी की खबरों को लेकर दोनों स्टार्स की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.

2/8

शरद त्रिपाठी (2014-2016)

मृणाल का लेखक शरद त्रिपाठी के साथ एक गंभीर रिश्ता था. दोनों एक-दूसरे के प्रति काफी आकर्षित थे और उनके बीच एक मजबूत बंधन था, लेकिन मृणाल के करियर में बदलाव आने के कारण वे अलग हो गए.

3/8

अरजीत तनेजा (2017-2018)

मृणाल के अपने 'कुमकुम भाग्य' के सह-कलाकार अरजीत तनेजा के साथ डेटिंग करने की अफवाहें उड़ीं, क्योंकि दोनों को अक्सर सेट के बाहर एक साथ देखा जाता था. उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और बढ़ती नजदीकी ने डेटिंग की अफवाहों को जन्म दिया.

4/8

कुशल टंडन (2018-2019)

मृणाल और टेलीविजन स्टार कुशाल टंडन के बीच दोस्ताना बातचीत और सोशल मीडिया पर हुई चर्चाओं ने प्रशंसकों का ध्यान आकर्षित किया, जिसके बाद दोनों के बीच रिश्ते की शुरुआत हुई. हालांकि दोनों ने कभी भी इस बात की पुष्टि नहीं की.

5/8

बादशाह (2020-2021)

मृणाल और रैपर बादशाह के बीच अक्सर मुलाकात होने पर उनके रिश्ते को लेकर अटकलें लगाई जाने लगीं. हालांकि, बादशाह ने बाद में इन अटकलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि उनके बीच कोई रोमांटिक संबंध नहीं है और उनके बीच केवल सौहार्दपूर्ण संबंध हैं.

6/8

सिद्धांत चतुर्वेदी (2023-2024)

मृणाल का नाम अक्सर अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी से जोड़ा जाता था, खासकर उनकी सार्वजनिक उपस्थिति के कारण. दोनों का नाम काफी बार एक साथ जुड़ा था.

7/8

सुमंत

मृणाल और तेलुगु अभिनेता सुमंत की एक वायरल तस्वीर ने ऑनलाइन डेटिंग की अफवाहों को जन्म दिया. इन सब बातों के बावजूद, दोनों में से किसी ने भी इन अटकलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

8/8

श्रेयस अय्यर

ऑनलाइन चर्चाओं और गपशपों से संकेत मिल रहे थे कि मृणाल का भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर के साथ गुप्त संबंध हो सकता है. हालांकि, दोनों पक्षों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

Tags:
dhanushMrunal ThakurShreyas IyerSiddhant ChaturvediSumanth
