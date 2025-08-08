  • Home>
  • Gallery»
  • Mrunal Thakur: मृणाल ठाकुर की अब तक का सबसे बोल्ड तस्वीरें! अलग-अलग ड्रेस में कहर ढाती दिखीं, फोटोज ने बढ़ाया सोशल मीडिया का टेंपरेचर

Mrunal Thakur: मृणाल ठाकुर की अब तक का सबसे बोल्ड तस्वीरें! अलग-अलग ड्रेस में कहर ढाती दिखीं, फोटोज ने बढ़ाया सोशल मीडिया का टेंपरेचर

Mrunal Thakur Bold Photoshoot: आज के समय में मृणाल ठाकुर (Murnal Thakur) बॉलीवुड कि जानी मानी हस्तियों में एक है, इन्होंने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक का सफर अपने संघर्षों से तय किया है। सोशल मीडिया पर आए दिन मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) की तस्वीरें वायरल होती रहती हैं, और फैन्स उनके लुक की खूब तारीफ करते हैं, आईए देखते हैं मृणाल ठाकुर  की कुछ वायरल तस्वीरें।

By: Shivashakti Narayan Singh Last Updated: August 8, 2025 13:27:01 IST
Follow us on
Google News
Mrunal Thakur: मृणाल ठाकुर की अब तक का सबसे बोल्ड तस्वीरें! अलग-अलग ड्रेस में कहर ढाती दिखीं, फोटोज ने बढ़ाया सोशल मीडिया का टेंपरेचर - Photo Gallery
1/6

मृणाल ठाकुर (Murnal Thakur)

Murnal Thakur ने अपना हिंदी फिल्मों में डेब्यू “लव सोनिया” से किया था और पहली बार सुपर 30 में लीड एक्ट्रेस के रूप में नजर आई थी, उन्होंने रितिक रोशन के साथ “ऑपोजिट” फिल्म में भी लीड एक्ट्रेस का रोल निभाया था, इसके बाद मृणाल ठाकुर (Murnal Thakur) ने बॉलीवुड के कई सितारों के साथ काम किया जिनमें फरहान अख्तर, कार्तिक आर्यन, अजय देवगन का नाम शामिल है

Mrunal Thakur: मृणाल ठाकुर की अब तक का सबसे बोल्ड तस्वीरें! अलग-अलग ड्रेस में कहर ढाती दिखीं, फोटोज ने बढ़ाया सोशल मीडिया का टेंपरेचर - Photo Gallery
2/6

ब्लू बिकिनी में मृणाल का ग्लैमरस लुक

मृणाल ठाकुर का हाल ही में सामने आया ब्लू बिकिनी लुक उनके स्टाइल स्टेटमेंट को दिखा रहा है , हमेसा क्लासी आउटफिट्स में नजर आने वाली मृणाल ने इस बार बोल्डनेस का नया अवतार दिखाया है। नीले रंग की इस बिकिनी में मृणाल का पोज, एटीट्यूड और खूब पसंद किया गया ।

Mrunal Thakur: मृणाल ठाकुर की अब तक का सबसे बोल्ड तस्वीरें! अलग-अलग ड्रेस में कहर ढाती दिखीं, फोटोज ने बढ़ाया सोशल मीडिया का टेंपरेचर - Photo Gallery
3/6

सी-ब्लू शेड की बिकिनी

इस फोटोशूट में मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) ने सी-ब्लू शेड की बिकिनी पहनी हुई है, जो उनके स्किन टोन और लोकेशन के बैकग्राउंड के साथ एकदम परफेक्ट बैलेंस बनाता है। उनकी फिट बॉडी और टोन मिडसेक्शन ने लुक को और भी आकर्षक बना दिया।

Mrunal Thakur: मृणाल ठाकुर की अब तक का सबसे बोल्ड तस्वीरें! अलग-अलग ड्रेस में कहर ढाती दिखीं, फोटोज ने बढ़ाया सोशल मीडिया का टेंपरेचर - Photo Gallery
4/6

लोकेशन और लाइटिंग

मृणाल ठाकुर का यह बिकिनी लुक जितना शानदार है, उतना ही खास इसका बैकग्राउंड और लोकेशन भी है, जहां नीला समंदर, धूप और खुले आसमान ने तस्वीरों में चार चांद लगा दिए हैं। लाइटिंग इतनी नैचुरल रखी गई है कि मृणाल का स्किन ग्लो अलग ही स्तर पर नजर आता है।

Mrunal Thakur: मृणाल ठाकुर की अब तक का सबसे बोल्ड तस्वीरें! अलग-अलग ड्रेस में कहर ढाती दिखीं, फोटोज ने बढ़ाया सोशल मीडिया का टेंपरेचर - Photo Gallery
5/6

मृणाल ठाकुर का बोल्ड माइलस्टोन

एक टीवी सीरियल्स से फिल्मी पर्दे तक का सफर तय करने वाली मृणाल ठाकुर का यह लुक उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को भी दिखाता है। पहले जहां वह सिंपल और ट्रेडिशनल लुक में नजर आती थीं, वहीं अब वह एक्सपेरिमेंट करने से पीछे नहीं हट रहीं।

Mrunal Thakur: मृणाल ठाकुर की अब तक का सबसे बोल्ड तस्वीरें! अलग-अलग ड्रेस में कहर ढाती दिखीं, फोटोज ने बढ़ाया सोशल मीडिया का टेंपरेचर - Photo Gallery
6/6

सोशल मीडिया पर वायरल

मृणाल ठाकुर ने जब यह ब्लू बिकिनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं, तो कुछ ही घंटों में लाखों लाइक्स और हजारों कमेंट्स मिल गए। लोगों ने उनकी फिटनेस, स्टाइलिंग, और कंफिडेंस की जमकर तारीफ की। कई फैशन पेज और सेलिब्रिटी स्टाइल एक्सपर्ट्स ने तो “बेस्ट बिकिनी लुक ऑफ द सीजन” भी बता दिया।

Mrunal Thakur: मृणाल ठाकुर की अब तक का सबसे बोल्ड तस्वीरें! अलग-अलग ड्रेस में कहर ढाती दिखीं, फोटोज ने बढ़ाया सोशल मीडिया का टेंपरेचर - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Mrunal Thakur: मृणाल ठाकुर की अब तक का सबसे बोल्ड तस्वीरें! अलग-अलग ड्रेस में कहर ढाती दिखीं, फोटोज ने बढ़ाया सोशल मीडिया का टेंपरेचर - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mrunal Thakur: मृणाल ठाकुर की अब तक का सबसे बोल्ड तस्वीरें! अलग-अलग ड्रेस में कहर ढाती दिखीं, फोटोज ने बढ़ाया सोशल मीडिया का टेंपरेचर - Photo Gallery
Mrunal Thakur: मृणाल ठाकुर की अब तक का सबसे बोल्ड तस्वीरें! अलग-अलग ड्रेस में कहर ढाती दिखीं, फोटोज ने बढ़ाया सोशल मीडिया का टेंपरेचर - Photo Gallery
Mrunal Thakur: मृणाल ठाकुर की अब तक का सबसे बोल्ड तस्वीरें! अलग-अलग ड्रेस में कहर ढाती दिखीं, फोटोज ने बढ़ाया सोशल मीडिया का टेंपरेचर - Photo Gallery
Mrunal Thakur: मृणाल ठाकुर की अब तक का सबसे बोल्ड तस्वीरें! अलग-अलग ड्रेस में कहर ढाती दिखीं, फोटोज ने बढ़ाया सोशल मीडिया का टेंपरेचर - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?