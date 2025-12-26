पार्टी में दिखना है सबसे अलग? मृणाल ठाकुर के इन 7 लुक्स से लें इंस्पिरेशन
पार्टी वेयर के मामले में मृणाल ठाकुर का फैशन सेंस वाकई लाजवाब है. ग्लैमरस गाउन्स से लेकर ट्रेंडी वेस्टर्न आउटफिट्स तक, यहाँ उनके 7 ऐसे लुक्स दिए गए हैं जिन्हें आप अपनी अगली पार्टी के लिए बेझिझक ट्राई कर सकती हैं.
ग्लैमरस गाउन
पेस्टल या बोल्ड शेड्स के एलिगेंट फ्लोर-लेंथ गाउन में मृणाल किसी 'दीवा' से कम नहीं लगतीं. इस लुक को टाइमलेस बनाने के लिए वह मिनिमल ज्वेलरी और स्लीक हेयरस्टाइल को प्राथमिकता देती हैं.
क्लासिक ब्लैक ड्रेस
ब्लैक ड्रेस कभी भी फैशन से बाहर नहीं होती. मृणाल इस क्लासिक लुक में जान फूंकने के लिए इसके साथ स्टेटमेंट हील्स या एक क्लासी क्लच कैरी करती हैं.
मेटैलिक और सेक्विन का जादू
अगर आप महफ़िल की जान बनना चाहती हैं, तो मृणाल की तरह मेटैलिक या सेक्विन ड्रेसेस ट्राई करें. ये नाइट पार्टीज़ और फेस्टिव इवेंट्स के लिए बेस्ट चॉइस हैं.
चिक जंपसूट
स्टाइल और कम्फर्ट का परफेक्ट कॉम्बो हैं टेलर-मेड जंपसूट्स. मृणाल अक्सर इन्हें बोल्ड ईयररिंग्स और हाई हील्स के साथ पेयर करती हैं, जो एक एफर्टलेस पार्टी लुक देता है.
बोल्ड कलर्स का जलवा
ब्राइट रेड, इलेक्ट्रिक ब्लू और ज्वेल टोन्स हमेशा एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं. मृणाल के ये वाइब्रेंट आउटफिट्स कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और भीड़ में आपको सबसे अलग बनाते हैं.
स्टेटमेंट एक्सेसरीज़
एक सही एक्सेसरी पूरे लुक को बदल सकती है.. बड़े ईयररिंग्स, मेटैलिक क्लच और स्ट्रैपी हील्स के साथ मृणाल दिखाती हैं कि कैसे छोटी-छोटी डिटेल्स आपके स्टाइल को चार चांद लगा सकती हैं.
सिंपल पर एलिगेंट हेयरस्टाइल्स
मृणाल अक्सर अपने बालों को सिंपल रखती हैं, चाहे वो स्लीक स्ट्रेट बाल हों, सॉफ्ट कर्ल्स या फिर एक क्लासिक अपडू (Bun). उनका मानना है कि हेयरस्टाइल ऐसा हो जो आउटफिट की खूबसूरती को बढ़ाए, न कि उसे दबा दे.