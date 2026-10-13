सिर्फ राजकुमार राव की ‘प्रहार’ ही नहीं, 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में ये फिल्में भी हो रहीं रिलीज, देखें लिस्ट

राणाबाली

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अभिनीत फिल्म 'राणाबाली' भी 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. राहुल सांकृत्यायन के डायरेक्शन में बनी यह तेलुगु पीरियड एक्शन ड्रामा 1876-1878 के ग्रेट मद्रास अकाल के समय की कहानी है. कहानी राणाबली नाम के एक आदिवासी योद्धा की है, जो अपने भूखे समुदाय की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ़ उठता है.