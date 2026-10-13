सिर्फ राजकुमार राव की ‘प्रहार’ ही नहीं, 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में ये फिल्में भी हो रहीं रिलीज, देखें लिस्ट
Movies Releasing on October 16 in Theatres: अक्टूबर का ये सप्ताह सिने प्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाला है. 16 अक्टूबर को कई फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक दे रही हैं. इस लिस्ट में राजकुमार राव की ‘प्रहार’ के अलावा कई धाकड़ मूवीज शामिल हैं. जान लें उन फिल्मों के नाम. देखें लिस्ट
प्रहार
राजकुमार राव, वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर स्टारर कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ़ उज्ज्वल निकम' 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. अविनाश अरुण के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 26/11 मुंबई टेरर अटैक के आरोपी अजमल कसाब की कानूनी लड़ाई को दिखाती है.
नयी नवेली
16 अक्टूबर को यामी गौतम धर की हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘नई नवेली’ भी रिलीज होगी. बालाजी मोहन के निर्देशन में बनी यह फिल्म मोहिनी नाम की दुल्हन की कहानी है, जिस पर उसके जीजा को डायन होने का शक होता है. फिल्म में अदिनाथ एम. कोठारे, सुनीता राजवार, मीता वशिष्ठ और सुष्मिता मुखर्जी भी नजर आएंगे.
स्ट्रीट फाइटर
हॉलीवुड एक्शन फिल्म स्ट्रीट फाइटर भी 16 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली है. किताओ सकुराई के डायरेक्शन में बनी यह लाइव-एक्शन फिल्म मार्शल आर्ट्स के दुश्मन रयू और केन मास्टर्स की कहानी है, जो चुन-ली के साथ लाने के बाद वर्ल्ड वॉरियर टूर्नामेंट के लिए फिर से मिलते हैं. इस फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल भी नजर आएंगे.
राणाबाली
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अभिनीत फिल्म 'राणाबाली' भी 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. राहुल सांकृत्यायन के डायरेक्शन में बनी यह तेलुगु पीरियड एक्शन ड्रामा 1876-1878 के ग्रेट मद्रास अकाल के समय की कहानी है. कहानी राणाबली नाम के एक आदिवासी योद्धा की है, जो अपने भूखे समुदाय की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ़ उठता है.
जेलर 2
रजनीकांत स्टारर 'जेलर 2' 15 अक्टूबर को थिएटर में आएगी. नेल्सन दिलीपकुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रिटायर्ड जेलर टाइगर मुथुवेल पांडियन वापस आ रहे हैं, जिन्हें एक क्रिमिनल ग्रुप से अपने परिवार को धमकी मिलने के बाद एक्शन में लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता है.