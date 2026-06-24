सिर्फ ‘वेलकम टू द जंगल’ ही नहीं, 26 जून को ये फिल्में सिनेमाघरों में हो रहीं रिलीज; देखें लिस्ट
Movies Releasing in Theatre on 26 June: ये हफ्ता सिने प्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाला है. अक्षय कुमार की ‘वेलकम टू द जंगल’ ही नहीं, इस बार सिनेमाघरों में 26 जून को कई फिल्में आ रही हैं. इस लिस्ट में हॉलीवुड की भी फिल्में शामिल हैं.
वेलकम टू द जंगल
निर्देशक अहमद खान की मल्टीस्टार फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को थिएटर्स में रिलीज हो रही है. यह फिल्म मशहूर वेलकम फ्रैंचाइज़ की तीसरी कड़ी है. फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, अरशद वारसी, जैकलीन फर्नांडीज, दिशा पटानी, रवीना टंडन, परेश रावल जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं. इस कॉमेडी फिल्म का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है.
तेरा मेरा नाता
चंदा पटेल और स्वतंत्र गोयल द्वारा निर्देशित फिल्म तेरा मेरा नाता भी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इस फिल्म में सूरज कुमार, अंबिका वाणी, दीपिका चिखलिया, पंकज बेरी, मेघना पांचाल और प्रज्ञा मिश्रा जैसे कलाकार हैं.
सुपरगर्ल
DC यूनिवर्स के फैंस को सुपरगर्ल फिल्म का लंबे समय से इंतजार रहा है. फिल्म में इस मशहूर सुपरहीरो को बदला लेने के लिए आकाशगंगा की यात्रा पर निकलते हुए दिखाया गया है. फिल्म में मैथियास शोएनर्ट्स, ईव रिडले, डेविड क्रुमहोल्ट्ज़, एमिली बीचम, डेविड कोरेंसवेट और जेसन मोमोआ जैसे कलाकार भी शामिल हैं.
द इनवाइट
ओलिविया वाइल्ड के निर्देशन में बनी फिल्म 'द इनवाइट' भी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इस फिल्म की कहानी सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले एक शादीशुदा जोड़े, जो और एंजेला के बारे में है. फिल्म कॉमेडी टाइप की है.
जैकऐस- बेस्ट एंड लास्ट
Jackass: Best and Last फिल्म लोकप्रिय जैकऐस फ्रैंचाइजी की आखिरी फिल्म है. इसमें जॉनी नॉक्सविले और उनकी टीम नए खतरनाक स्टंट्स, मजेदार प्रैंक्स और रोमांचक चुनौतियों के साथ नजर आती है. फिल्म में फ्रैंचाइजी के कुछ यादगार पलों को भी शामिल किया गया है, जो इसे फैंस के लिए खास बनाते हैं.