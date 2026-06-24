सिर्फ ‘वेलकम टू द जंगल’ ही नहीं, 26 जून को ये फिल्में सिनेमाघरों में हो रहीं रिलीज; देखें लिस्ट

वेलकम टू द जंगल

निर्देशक अहमद खान की मल्टीस्टार फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को थिएटर्स में रिलीज हो रही है. यह फिल्म मशहूर वेलकम फ्रैंचाइज़ की तीसरी कड़ी है. फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, अरशद वारसी, जैकलीन फर्नांडीज, दिशा पटानी, रवीना टंडन, परेश रावल जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं. इस कॉमेडी फिल्म का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है.