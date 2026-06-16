सिर्फ ‘कॉकटेल 2’ ही नहीं, 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रहीं ये फिल्में, देखें लिस्ट

मां इंटी बंगारम

साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म 'मां इंटी बंगारम' भी 19 जून को रिलीज हो रही है. इस फिल्म का निर्देशक नंदिनी रेड्डी ने किया है. राज निदिमोरु और सामंथा द्वारा निर्मित इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं. फिल्म में दिगंथ, गुलशन देवैया और गौतमी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे.