सिर्फ ‘कॉकटेल 2’ ही नहीं, 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रहीं ये फिल्में, देखें लिस्ट
Movies Releasing on 19 June: आगामी 19 जून को कई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं. यानी कि ये हफ्ता फिल्मों के दीवानों के लिए काफी शानदार होने वाला है. जानें रिलीज हो रही फिल्मों के नाम.
कॉकटेल 2
होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित फिल्म 'कॉकटेल 2' 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सैनन मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 2012 की लोकप्रिय फिल्म का सीक्वल है.
दीवाना
फिल्म 'दीवाना' एक तेलुगु रोमांटिक-ड्रामा फिल्म है, जो 19 जून, 2026 को रिलीज होगी. हर्षित रेड्डी और स्मेहा मणिमेगलाई अभिनीत यह फिल्म एक ऐसे युवक की कहानी है, जिसका अम्मू के लिए एकतरफा प्यार जुनून और त्याग नजर आता है.
मां इंटी बंगारम
साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म 'मां इंटी बंगारम' भी 19 जून को रिलीज हो रही है. इस फिल्म का निर्देशक नंदिनी रेड्डी ने किया है. राज निदिमोरु और सामंथा द्वारा निर्मित इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं. फिल्म में दिगंथ, गुलशन देवैया और गौतमी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे.
बालन द बॉय
दिलेश पोथन द्वारा निर्देशित मलयालम इस फिल्म में जोजू जॉर्ज और निमिषा सजययन मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म 'बालन द बॉय' एक गांव के युवा लड़के की प्रेरणादायक कहानी है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए कई चुनौतियों का सामना करता है.
डोडमंसा
संतोष आनंदराम द्वारा निर्देशित कन्नड़ फिल्म 'डोडमंसा' भी 19 जून को रिलीज हो रही है. यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें पुनीत राजकुमार एक विशेष विरासत परियोजना में राधिका पंडित के साथ नजर आते हैं.