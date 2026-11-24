ये प्रेम मोल लिया

'ये प्रेम मोल लिया' एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म है. जो म्यूजिशियन प्रेम के बारे में है, जिसे पूर्वा से प्यार हो जाता है. लेकिन पूर्वा शादी के बाद अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती, इसलिए प्रेम अपने परिवार के साथ उसके घर में रहने का फैसला करता है. फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी के साथ अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक और सीमा पाहवा हैं. सूरज बड़जात्या के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 27 नवंबर को थिएटर में रिलीज होगी.