27 नवंबर को सिनेमाघरों में लगेगा फिल्मों का मेला! ‘गनमास्टर G9’ से ‘ये प्रेम मोल लिया तक’ होंगी रिलीज
Movies Releasing on 27 November: फिल्मों के शौकीनों के लिए आगामी शुक्रवार यानी 27 नवंबर बेहद खास होने वाला है. इस दिन कई फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक दे रही हैं. इस लिस्ट में आयुष्मान खुराना की ‘ये प्रेम मोल लिया’ से लेकर इमरान हाशमी की ‘गनमास्ट G9’ तक शामिल है. देखें लिस्ट.
ये प्रेम मोल लिया
'ये प्रेम मोल लिया' एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म है. जो म्यूजिशियन प्रेम के बारे में है, जिसे पूर्वा से प्यार हो जाता है. लेकिन पूर्वा शादी के बाद अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती, इसलिए प्रेम अपने परिवार के साथ उसके घर में रहने का फैसला करता है. फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी के साथ अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक और सीमा पाहवा हैं. सूरज बड़जात्या के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 27 नवंबर को थिएटर में रिलीज होगी.
गनमास्टर G9
'गनमास्टर G9' एक सीक्रेट एजेंट ईश्वर की कहानी है, जिसे एजेंट G9 के नाम से जाना जाता है. वह अपराध और जासूसी से जुड़े खतरनाक मिशन को अंजाम देता है. फिल्म में इमरान हाशमी, जेनेलिया देशमुख और अपारशक्ति खुराना अहम भूमिकाओं में हैं. आदित्य दत्त के निर्देशन में बनी यह फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
मैसा
रश्मिका मंदाना की यह एक्शन फिल्म पहले 27 नवंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन तकनीकी कारणों से मेकर्स ने इसकी रिलीज टाल दी है. फिलहाल नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है. माना जा रहा है कि फिल्म अब साल के आखिर तक सिनेमाघरों में आ सकती है.
फॉकर इन लॉ
यह कॉमेडी-ड्रामा ग्रेग फॉकर की कहानी है, जिसके बेटे हेनरी की सगाई के बाद परिवार में कई मजेदार और उलझन भरे हालात पैदा होते हैं. फिल्म में रॉबर्ट डी नीरो, बेन स्टिलर और एरियाना ग्रांडे अहम भूमिकाओं में हैं. जॉन हैम्बर्ग के निर्देशन में बनी यह फिल्म 27 नवंबर को रिलीज होगी.
हेक्ड
एनिमेशन फिल्मों के शौकीनों के लिए यह एक अच्छा विकल्प हो सकती है. वॉल्ट डिज्नी की यह फिल्म 27 नवंबर को भारत में रिलीज होगी. इसकी कहानी 16 साल की बिली की है, जिसे पता चलता है कि उसकी अजीब आदतें असल में जादुई शक्तियां हैं. इसके बाद वह एक रहस्यमयी दुनिया में पहुंचती है, जहां उसे अपनी जिंदगी से जुड़े कई राज पता चलते हैं.