Mouth ulcers remedies: मुंह के छालों से कैसे पाएं राहत ? अपनाएं आसान घरेलू उपाय

Mouth ulcers remedies: मुंह के छालों से राहत पाने के लिए Honey, Coconut oil, नमक पानी के गरारे, Aloe vera और Tulsi जैसे घरेलू उपाय काफी फायदेमंद होते हैं. साथ ही मसालेदार खाने से बचना चाहिए और अगर छाले लंबे समय तक ठीक न हों तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.