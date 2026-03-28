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Mouth ulcers remedies: मुंह के छालों से कैसे पाएं राहत ? अपनाएं आसान घरेलू उपाय

Mouth ulcers remedies:  मुंह के छालों से राहत पाने के लिए Honey, Coconut oil, नमक पानी के गरारे, Aloe vera और Tulsi जैसे घरेलू उपाय काफी फायदेमंद होते हैं. साथ ही मसालेदार खाने से बचना चाहिए और अगर छाले लंबे समय तक ठीक न हों तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.


By: Ranjana Sharma | Published: March 28, 2026 10:43:25 PM IST

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मुंह के छालों से राहत कैसे?

मुंह के छाले दर्दनाक होते हैं, लेकिन कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर आप जल्दी राहत पा सकते हैं.

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शहद का इस्तेमाल करें

Honey में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो छालों को जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं.

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नारियल तेल से मिलेगा आराम

नारियल तेल छालों पर लगाने से सूजन कम होती है और दर्द से राहत मिलती है.

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नमक पानी से गरारे

गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारे करने से बैक्टीरिया खत्म होते हैं और घाव जल्दी भरता है.

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एलोवेरा जेल लगाएं

एलोवेरा का जेल छालों पर लगाने से ठंडक मिलती है और जलन कम होती है.

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तुलसी के पत्ते चबाएं

तुलसी के पत्ते चबाने से मुंह के बैक्टीरिया कम होते हैं और छाले जल्दी ठीक होते हैं.

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मसालेदार खाने से बचें

छालों के दौरान तीखा और खट्टा खाना दर्द बढ़ा सकता है, इसलिए हल्का और ठंडा भोजन करें.

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डॉक्टर से मिलें?

अगर छाले 10-12 दिन में ठीक न हों या बार-बार हों, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

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