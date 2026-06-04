महज 15 की उम्र में शादी, 17 साल में बनीं मां; ससुराल में दोस्त नहीं मिले, गुड़ियों से बातें करती थीं ये हसीना

18 साल में बनीं मां

बताया जाता है एक्ट्रेस महज 18 साल की उम्र में मां बन गईं थीं. उन्होंने अपनी पहली संतान, पायल मुखर्जी को जन्म दिया. मौसमी की सफलता का आलम यह था कि 18 साल की उम्र में ही उनके पास एक मर्सिडीज़ कार थी. यह बताते हुए कि कैसे हर किसी ने उन्हें बच्चा न करने की सलाह दी थी क्योंकि इससे उनका करियर पीछे छूट जाएगा. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बच्चे की जिम्मेदारी को संभालते हुए यह काम किया.