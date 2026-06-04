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महज 15 की उम्र में शादी, 17 साल में बनीं मां; ससुराल में दोस्त नहीं मिले, गुड़ियों से बातें करती थीं ये हसीना

Moushumi Chatterjee: 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री मौसमी चटर्जी को मजबूरी में महज 15 साल की उम्र में शादी करना पड़ा था. इसके बाद 17 साल की उम्र में वह मां बन गईं. लेकिन उन्होंने जिम्मेदारियों के कारण अपने करियर को दांव नहीं लगाया. आज उनका नाम बॉलीवुड के कई दिग्गज अभिनेताओं के साथ जोड़ा जाता है. जानिए एक्ट्रेस के लाइफ के बारे में. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: June 4, 2026 6:00:14 PM IST

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10 साल की उम्र में शुरू किया करियर

मौसमी चटर्जी का जन्म 26 अप्रैल, 1948 को एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था. उनका असली नाम इंदिरा चट्टोपाध्याय था और मौसमी उनका फिल्मी नाम था. 10 साल की उम्र में, उन्होंने एक बंगाली फिल्म 'बालिका वधू' में बाल कलाकार के तौर पर अपने अभिनय करियर की शुरुआत की.

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10वीं क्लास में ही हो गई शादी

अभिनेत्री मौसमी चटर्जी जब 10वीं क्लास में पढ़ रही थीं, तभी उनकी मौसी बीमार पड़ गईं. उनकी आखिरी इच्छा थी कि वे मौसमी की शादी होते हुए देखें. इसी वजह से उनकी सगाई उनके पड़ोसी और मशहूर संगीतकार हेमंत कुमार के बेटे, जयंत मुखर्जी से हो गई. उस वक्त एक्ट्रेस की उम्र मात्र 15 वर्ष की थी.

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शादी के बाद फिल्मी करियर की शुरुआत

शादी के बाद मौसमी चटर्जी मुंबई चली गईं. उन्होंने शादी के बाद फिल्मी करियर की शुरुआत की. उन्होंने हिंदी सिनेमा में फिल्म 'अनुराग' से डेब्यू किया, जो एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई. उनकी पहली फिल्म के बाद 'कच्चे धागे', 'बेनाम', 'रोटी कपड़ा और मकान', 'मंज़िल' और कई दूसरी फिल्में आईं.

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18 साल में बनीं मां

बताया जाता है एक्ट्रेस महज 18 साल की उम्र में मां बन गईं थीं. उन्होंने अपनी पहली संतान, पायल मुखर्जी को जन्म दिया. मौसमी की सफलता का आलम यह था कि 18 साल की उम्र में ही उनके पास एक मर्सिडीज़ कार थी. यह बताते हुए कि कैसे हर किसी ने उन्हें बच्चा न करने की सलाह दी थी क्योंकि इससे उनका करियर पीछे छूट जाएगा. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बच्चे की जिम्मेदारी को संभालते हुए यह काम किया.

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कई एक्टर्स संग जुड़ा नाम

मौसमी चटर्जी 1970 के दशक में अपने करियर के शिखर पर थीं और उन्होंने अमिताभ बच्चन, जीतेंद्र, संजीव कुमार, राजेश खन्ना और कई दूसरे सुपरस्टार्स के साथ काम किया. शादीशुदा होने के बावजूद, मौसमी का नाम कई एक्टर्स के साथ जोड़ा गया. इस लिस्ट में संजीव कुमार, जीतेंद्र और फारूक शेख कुछ ऐसे नाम थे जिनके साथ उनका नाम जुड़ा. हालांकि, इन अफेयर्स की कभी पुष्टि नहीं हुई, जो एक अफवाह बनकर रह गईं.

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मौसमी चटर्जी की बड़ी बेटी का हुआ निधन

मौशमी चटर्जी और जयंत मुखर्जी की दो बेटियां थी, जिनका नााम पायल मुखर्जी और मेघा मुखर्जी था. हालांकि, एक्ट्रेस की बड़ी बेटी पायल टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित थीं और 2018 में कोमा में चली गई थीं. उन्हें बचपन से ही जुवेनाइल डायबिटीज़ की समस्या थी. इसके बाद 13 दिसंबर, 2019 को 45 साल की उम्र में पायल का निधन हो गया था.

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