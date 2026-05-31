क्या आप जानते हैं Mount Everest का पुराना नाम? सबसे पहली बार किसने की थी चढ़ाई?

Mount Everest दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो हिमालय में नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है. ये पर्वत साहस, रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत प्रतीक माना जाता है. इसकी ऊंचाई लगभग 8,848.86 मीटर है और ये पर्वतारोहियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. हर साल दुनिया भर से पर्वतारोही इसे फतह करने आते हैं, लेकिन कठिन मौसम और ऑक्सीजन की कमी इसे बेहद खतरनाक बनाते हैं.