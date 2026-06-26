मानसून में जन्नत जैसी खूबसूरत हो जाती हैं ये 6 जगहें, जरूर explore करिये, हमेशा याद रहेगा experience
मानसून में अगर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो भारत में कुछ पर्यटन स्थल आपका ही इंतजार कर रहे हैं. मानसून के दौरान ये जगहें इतनी खूबसूरत हो जाती हैं कि यहां के नजारे बिल्कुल स्वर्ग जैसे सुंदर हो जाते हैं. दिलचस्प बात ये है कि इनमें से ज्यादातर जगहों पर बारिश कम या न के बराबर होती है, जो उन्हें आरामदायक वैकेशन के लिए आदर्श बनाती है. ये स्थान मानसून के मौसम में भी सुहावना मौसम, साफ आसमान, मनमोहक दृश्य और समृद्ध सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करते हैं.
लेह-लद्दाख
मानसून सीजन में लेह-लद्दाख घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है क्योंकि यहाँ बहुत कम बारिश होती है. सड़कें आमतौर पर खुली रहती हैं, जिससे इसके मनमोहक दृश्यों का आनंद लेना आसान हो जाता है. क्रिस्टल जैसी साफ झीलें, प्राचीन मठ और शानदार पर्वतीय दृश्य इस जगह को सचमुच अद्भुत बनाते हैं.
तवांग
तवांग में पूर्वोत्तर के कई अन्य हिस्सों की तुलना में कम वर्षा होती है. यह अपने शांत वातावरण, सुंदर झीलों और समृद्ध बौद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है. इस दौरान हरियाली ताज़ी और जीवंत दिखती है, जिससे पूरा अनुभव और भी सुखद हो जाता है.
स्पीति घाटी
अन्य हिमालयी क्षेत्रों की तुलना में स्पीति घाटी मानसून के महीने में शुष्क रहती है. ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों और शांत गांवों से घिरी यह घाटी रोमांच और शांति का अनूठा संगम प्रस्तुत करती है. साफ नीले आसमान के नीचे यहां का नजारा और भी मनमोहक हो उठता है. यह उन यात्रियों के लिए आदर्श स्थान है जो एकांत और अछूती प्राकृतिक सुंदरता की तलाश में हैं.
लाहौल घाटी
लाहौल घाटी एक और वर्षा-बाधित क्षेत्र है जहाँ जुलाई-अगस्त में मौसम अधिकतर शुष्क रहता है. बर्फ से ढकी चोटियों और मनोरम सड़कों से घिरा यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श है. यह कई अन्य हिल स्टेशनों की तुलना में कम भीड़भाड़ वाला है, जिससे यहाँ अधिक शांतिपूर्ण अनुभव मिलता है.
किन्नौर
किन्नौर में आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में काफी कम वर्षा होती है. अपने सेब के बागों, पारंपरिक घरों और पर्वतीय दृश्यों के लिए प्रसिद्ध यह स्थान पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं.
माउंट आबू
राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू, मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है और आसपास के मैदानी इलाकों की तुलना में यहाँ का मौसम ठंडा रहता है. गर्मी से राहत पाने के लिए यह एक बेहतरीन जगह है. झीलों से लेकर दर्शनीय स्थलों और ऐतिहासिक स्थलों तक, यह गंतव्य एक ताजगी भरा यात्रा अनुभव प्रदान करता है.