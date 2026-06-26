मानसून में जन्नत जैसी खूबसूरत हो जाती हैं ये 6 जगहें, जरूर explore करिये, हमेशा याद रहेगा experience

मानसून में अगर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो भारत में कुछ पर्यटन स्थल आपका ही इंतजार कर रहे हैं. मानसून के दौरान ये जगहें इतनी खूबसूरत हो जाती हैं कि यहां के नजारे बिल्कुल स्वर्ग जैसे सुंदर हो जाते हैं. दिलचस्प बात ये है कि इनमें से ज्यादातर जगहों पर बारिश कम या न के बराबर होती है, जो उन्हें आरामदायक वैकेशन के लिए आदर्श बनाती है. ये स्थान मानसून के मौसम में भी सुहावना मौसम, साफ आसमान, मनमोहक दृश्य और समृद्ध सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करते हैं.