क्या मौनी रॉय ने मांगी एलिमनी? क्या दिशा बनीं थीं तलाक की वजह? सूरज नांबियार ने किया सनसनीखेज खुलासा
मौनी रॉय से तलाक के बाद सूरज नांबियार ने शेयर किया पोस्ट
इस बीच, सोशल मीडिया पर कई फ़र्ज़ी पोस्ट सामने आए हैं, जो मौनी और सूरज के तलाक को लेकर तरह-तरह की अटकलों को हवा दे रहे हैं. अब, अपनी पत्नी से अलग होने के बाद आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, सूरज ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने तलाक के मुद्दे पर बात की है.
सहमति से अलग हुए मौनी रॉय और सूरज नांबियार
अपनी पोस्ट में, इस बिजनेसमैन ने कहा कि वह और मौनी रॉय आपसी सहमति से अलग हुए हैं और उनके तलाक में किसी तीसरे व्यक्ति का कोई हाथ नहीं है. इसके अलावा, एक्ट्रेस के पूर्व पति ने लोगों से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफ़वाहें न फैलाएं.
मौनी रॉय और सूरज नांबियार के तलाक में क्या है तीसरे व्यक्ति का हाथ?
अपनी पोस्ट में वह लिखते हैं कि हमारे तलाक को लेकर बेबुनियाद अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं. इन खबरों का कोई आधार नहीं है. मैं बस एक बार और हमेशा के लिए यह साफ़ कर देना चाहता हूं कि हमारे तलाक में किसी तीसरे व्यक्ति का कोई हाथ नहीं है. हमारे बीच कोई आपसी मतभेद नहीं हैं.
झूठी खबरें न फैलाये- सूरज नांबियार
सूरज नांबियार आगे लिखते हैं कि उन्होंने और मौनी ने एक-दूसरे की पर्सनल ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से तलाक लेने का फ़ैसला किया. यही एकमात्र सच है; बाकी सभी खबरें झूठी और गुमराह करने वाली हैं. ये खबरें बिना किसी वजह के हमें विलेन की तरह पेश करने की कोशिश कर रही हैं.
एलिमनी पर सूरज नांबियार ने क्या कहा?
सूरज नांबियार ने आगे लिखा कि हमारे बीच गुज़ारा-भत्ता (alimony) को लेकर कोई लेन-देन नहीं हुआ है. मॉनी ने कोई एलिमनी की डिमांड नहीं की.
सूरज नांबियार और मॉनी रॉय का रिश्ता
इस पूर्व कपल ने 27 जनवरी, 2022 को गोवा में एक भव्य शादी समारोह में शादी की थी. उनकी शादी बंगाली और मलयाली, दोनों ही रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुई थी. हालांकि, यह रिश्ता सिर्फ़ चार साल तक ही चल पाया. सूरज पेशे से एक व्यवसायी हैं. यह जोड़ा अपने प्रशंसकों के बीच काफी लोकप्रिय था, और उनके तलाक की खबर उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका बनकर आई है.