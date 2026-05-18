क्या मौनी रॉय ने मांगी एलिमनी? क्या दिशा बनीं थीं तलाक की वजह? सूरज नांबियार ने किया सनसनीखेज खुलासा

सूरज नांबियार और मॉनी रॉय का रिश्ता

इस पूर्व कपल ने 27 जनवरी, 2022 को गोवा में एक भव्य शादी समारोह में शादी की थी. उनकी शादी बंगाली और मलयाली, दोनों ही रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुई थी. हालांकि, यह रिश्ता सिर्फ़ चार साल तक ही चल पाया. सूरज पेशे से एक व्यवसायी हैं. यह जोड़ा अपने प्रशंसकों के बीच काफी लोकप्रिय था, और उनके तलाक की खबर उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका बनकर आई है.