बोल्ड अवतार में छाईं Mouni Roy , बाथटब फोटो ने लगाया सोशल मीडिया पर आग
मौनी रॉय इंडस्ट्री की हॉट और ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक हैं, जिन्होंने अपना नाम काफी मेहनत से कमाया है. आजकल उनकी ड्रेस और उनके फिगर को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा चलती है, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है. तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी पिक्स के बारे में जो शायद आपको भी मौनी रॉय का दीवाना बना दें.
चेरी रेड ड्रेस में मौनी रॉय का सेक्सी लुक
इस पिक में मौनी रॉय ने एक शॉर्ट और क्यूट सी बॉडीकॉन ड्रेस पहन रखी है, चेरी रेड कलर की. बाल खोलकर और गोल्डन टच में उन्होंने फोटो क्लिक करवाए हैं.
मौनी रॉय का बिखरे हुए बालों में सेक्सी लुक
इस लुक में मौनी रॉय काफी क्यूट नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने बालों को एक साइड फ्लिप कर रखा है, व्हाइट बैकलेस ड्रेस पहनी है और अपनी अदाओं से सब पर जादू चला रही हैं.
बाथटब के अंदर बैठ कर दिया सेक्सी पोज
इस तस्वीर में मौनी रॉय ने बाथटब के अंदर बेबी पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी है और अपने बालों से खेलते हुए कैमरे के सामने हॉट पोज दे रही हैं.
फ्लोर पर बैठ कर मौनी रॉय ने दिए सेक्सी पोज
इस तस्वीर में मौनी रॉय ने प्यारा सा स्किन कलर का ड्रेस पहन रखा है, जो उनकी बॉडी को काफी अच्छे से उभार रहा है. उन्होंने जमीन पर बैठकर अपनी टाँगे सीधी करके सेक्सी पोज़ दिए हैं.
ब्लैक स्लिट गाउन में लोगों ने किया मदहोश
इस लुक में मौनी रॉय ने सिंड्रेला की तरह ब्लैक गाउन पहन रखा है, जो ऑफ-शोल्डर है. प्यारा सा नेकलेस पहना है और बालों को बन में बांधकर उन्होंने खूबसूरत पोज दिए हैं.
मौनी रॉय ने अपने बैकलेस से किया सबको दीवाना
इस लुक में मौनी रॉय ने बॉडीकॉन ड्रेस पहन रखी है, जिसमें बैकलेस पर सिर्फ एक डोरी लगी हुई है. पर्दे के पास वह प्यारे अंदाज में सेक्सी पोज देती नजर आ रही हैं.
चेयर पर बैठ कर दिया मौनी रॉय ने महारानी जैसा पोज
इस तस्वीर में मौनी रॉय ने बेहद खूबसूरती से चेयर पर बैठकर फोटो क्लिक करवाए हैं, जिन्हें देखकर सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है.
मौनी रॉय का क्यूट ब्लैक ड्रेस लुक
इस तस्वीर में मौनी रॉय ने प्यारा सा लॉन्ग ब्लैक ड्रेस पहन रखा है. बालों को लहराते हुए उन्होंने फोटो क्लिक करवाए हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.