  • कड़कड़ाती ठंड में Mouni Roy ने बढ़ाई गर्मी, बिकिनी में हॉट फिगर देख बावले हो गए फैंस

कड़कड़ाती ठंड में Mouni Roy ने बढ़ाई गर्मी, बिकिनी में हॉट फिगर देख बावले हो गए फैंस

मौनी रॉय किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. अपने टेलेंट और खूबसूरती के दम पर उन्होंने टीवी की दुनिया से निकलकर बॉलीवुड में भी अपनी जगह बनाई है. मौनी अपनी बोल्डनेस के लिए भी मशहूर हैं. वह अपने बिकिनी लुक्स से फैंस के होश उड़ाती हैं. चलिए आपको दिखाते हैं मौनी के कुछ होश उड़ाने वाले अंदाज की तस्वीरें…


By: Kavita Rajput | Published: November 28, 2025 8:48:44 AM IST

1/8

मौनी का हॉट अवतार

मौनी बीच वेकेशन पर एक से बढ़कर एक बिकिनी लुक्स में अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं जिनमें उनका हॉट अवतार सामने आता है.

2/8

सेक्सी फिगर की मालकिन

मौनी अपना सेक्सी फिगर बिकिनी में दिखाने से बिलकुल परहेज नहीं करती हैं.

3/8

हर लुक में बना देती हैं दीवाना

मौनी हर लुक में फैंस को दीवाना बना देती हैं. उनका ये अंदाज देख फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थकते.

4/8

टीवी की दुनिया में कमाया नाम

मौनी ने टीवी के कई शोज में काम करके अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. देवों के देव महादेव, क्योंकि सास भी कभी बहू थी...जैसे शोज में काम करने के बाद उन्हें फिल्मों का ऑफर मिला.

5/8

कई बड़ी फिल्मों में किया काम

मौनी ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की 'ब्रह्मास्त्र' से लेकर अक्षय कुमार की 'गोल्ड' जैसी फिल्मों में काम किया है और फिल्मों की दुनिया में भी अपने पैर जमा लिए हैं.

6/8

सर्जरी करवाने के लगे आरोप

मौनी पर कई तरह की सर्जरी करवाने के भी आरोप लगे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने अपने फेस की सर्जरी करवाई है हालाँकि मौनी ने कभी इन खबरों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

7/8

मोहित रैना से जुड़ता था नाम

मौनी जब सीरियल देवों के देव महादेव में काम कर रही थीं तो उनका नाम को-एक्टर मोहित रैना से काफी जुड़ा था.

8/8

2022 में की थी शादी

मौनी ने 2022 में बिजनेस सूरज नाम्बियार से शादी की थी. सूरज का काफी कारोबार दुबई में भी है.

