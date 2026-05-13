तलाक की अफवाहों पर मौनी रॉय ने तोड़ी चुप्पी, कपल ने एक-दूसरे को सोशल मीडिया पर किया unfollow

तलाक की अफवाहों पर मौनी रॉय ने तोड़ी चुप्पी, कपल ने एक-दूसरे को सोशल मीडिया पर किया unfollow
एक्ट्रेस और मॉडल मौनी रॉय ने हाल ही में अपने तलाक को लेकर उड़ रही अफवाहों पर इशारे-इशारे में स्पष्टीकरण दे दिया है. बता दें कि नागिन’ एक्ट्रेस ने बिजनेसमैन सूरज नंबियार से शादी की है. हाल ही में सोशल मीडिया पर मौनी की शादीशुदा जिंदगी को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं. इसी को लेकर एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी लगाई और इन अफवाहों पर इनडायरेक्टली अपनी चुप्पी तोड़ दी.
सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो
हाल ही में कुछ दिन पहले मौनी रॉय और उनके पति ने एक-दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया. इसके बाद से ही एक्ट्रेस के निजी जीवन और तलाक को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें देखने को मिल रही हैं.
मौनी रॉय की शादी
मौनी रॉय ने 27 जनवरी, 2022 को गोवा में सूरज नाम्बियार से शादी की। हल्दी और संगीत जैसी कई रस्मों के बाद, इस जोड़े ने पारंपरिक मलयाली और बंगाली रीति-रिवाजों से शादी की। इसके बाद एक पूल पार्टी का आयोजन किया गया।
सूरज नांबियार ने डिलीट किया अकाउंट
इधर अफवाहों के बीच मौनी रॉय के पति ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट कर दिया है, जिसके बाद लोग अटकलें लगा रहे हैं कि कपल के बीच कुछ तो गड़बड़ है.
मौनी ने भी डिलीट की फोटो
इधर मौनी रॉय ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने पति की फोटो डिलीट कर दी है. यहां तक कि उन्होंने अपनी शादी की भी फोटो डिलीट कर दी है.
अफवाहों पर लगाया फुल-स्टॉप
मौनी ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी. इसमें लिखा था: "सभी मीडिया संस्थानों से विनम्र निवेदन है कि वे झूठी खबरें प्रकाशित न करें और हमें निजता और गोपनीयता प्रदान करें." उन्होंने अपने संदेश में "कृपया" और हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी जोड़ा.