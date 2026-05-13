तलाक की अफवाहों पर मौनी रॉय ने तोड़ी चुप्पी, कपल ने एक-दूसरे को सोशल मीडिया पर किया unfollow

एक्ट्रेस और मॉडल मौनी रॉय ने हाल ही में अपने तलाक को लेकर उड़ रही अफवाहों पर इशारे-इशारे में स्पष्टीकरण दे दिया है. बता दें कि नागिन’ एक्ट्रेस ने बिजनेसमैन सूरज नंबियार से शादी की है. हाल ही में सोशल मीडिया पर मौनी की शादीशुदा जिंदगी को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं. इसी को लेकर एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी लगाई और इन अफवाहों पर इनडायरेक्टली अपनी चुप्पी तोड़ दी.