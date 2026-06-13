Mouni Roy: मैं गे हूं… सूरज नांबियार से तलाक के बाद एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब; बताया कैसे खुद को संभाला

मौनी और सूरज के अलग होने पर बयान

गौरतलब है कि जब मौनी ने अलग होने की घोषणा की थी, तो उन्होंने सूरज के साथ एक संयुक्त बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था हमने देखा है कि हमारी पर्सनल लाइफ पर बहुत ज़्यादा और गैर-जरूरी ध्यान दिया जा रहा है. हम आपको बताना चाहते हैं कि हम अलग हो रहे हैं और इस मामले को निजी तौर पर सुलझा रहे हैं. हमारी पर्सनल लाइफ़ को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन हम साफ़ करना चाहते हैं कि हमने आपसी सहमति से अलग होने का फ़ैसला किया है. हम हमेशा अपनी दोस्ती को संजोकर रखेंगे.