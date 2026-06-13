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Mouni Roy: मैं गे हूं… सूरज नांबियार से तलाक के बाद एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब; बताया कैसे खुद को संभाला

Mouni Roy Viral Statement: एक्ट्रेस मौनी रॉय कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ़ को लेकर चर्चा में हैं. सूरज नांबियार से अलग होने की घोषणा के तुरंत बाद ही उनपर कई सवाल उठने लगे थे. इस मामले में दिशा पाटनी का नाम भी घसीटा गया; क्योंकि मौनी और दिशा करीबी दोस्त हैं, इसलिए इन अटकलों के बीच उनकी दोस्ती पर भी सवाल उठाए गए. अब, मौनी ने आखिरकार इस स्थिति पर बात की है.

 


By: Shristi S | Published: June 13, 2026 10:15:38 PM IST

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मौनी रॉय ने खुद पर सबसे बड़ी अफवाह के बारे में क्या बताया?

हाल ही में, मौनी रॉय ने मोनिका शर्मा के यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू के दौरान खुलकर बात की. जब मौनी से उनके बारे में सुनी गई सबसे बड़ी अफवाह के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जवाब दिया मैंने सुना है कि मैं गे हूं.

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मौनी ने बताया कि सूरज से अलग होने के दौरान उन्हें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे शुक्रगुजार हैं कि उनके करीबी लोग उनके साथ थे. उन्होंने कहा कि मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूं कि मेरे दोस्त और परिवार मेरे साथ थे; वे चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे.

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अपनी महिला दोस्तों को खास श्रेय देते हुए मौनी ने कहा कि मुझे हमेशा अपनी सहेलियों से बहुत समर्थन मिला है. वे अच्छे और बुरे समय में मेरे साथ खड़ी रही हैं. अपनी ज़िंदगी में ऐसी महिलाओं का होना जरूरी है ऐसी महिलाएं जो हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करें. मेरी सहेलियां सबसे अच्छी हैं. आज की लड़कियों को आर्थिक और भावनात्मक स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए; आपको आर्थिक और भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होने की जरूरत है.

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मौनी और सूरज के अलग होने पर बयान

गौरतलब है कि जब मौनी ने अलग होने की घोषणा की थी, तो उन्होंने सूरज के साथ एक संयुक्त बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था हमने देखा है कि हमारी पर्सनल लाइफ पर बहुत ज़्यादा और गैर-जरूरी ध्यान दिया जा रहा है. हम आपको बताना चाहते हैं कि हम अलग हो रहे हैं और इस मामले को निजी तौर पर सुलझा रहे हैं. हमारी पर्सनल लाइफ़ को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन हम साफ़ करना चाहते हैं कि हमने आपसी सहमति से अलग होने का फ़ैसला किया है. हम हमेशा अपनी दोस्ती को संजोकर रखेंगे.

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मौनी की प्रोफेशनल लाइफ

मौनी जल्द ही फ़िल्म है जवानी तो इश्क होना है में नज़र आएंगी; फ़िल्म में उनके किरदार में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे. वह द वाइव्स में भी नजर आएंगी. इसके अलावा मौनी ने टीवी शो में भी काम किया है, जिसमें क्योंकि सास भी कभी बहू थीं और नागिन सीरिज शामिल हैं.

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