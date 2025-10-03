Mouni Roy की इन तस्वीरों से चाहकर भी नजरें नहीं हटा पाएंगे
Mouni Roy Sexy Photos: मौनी रॉय ने अपने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से लोगों को खूब इंप्रेस किया. उनकी तस्वीरें आए दिन वायरल होती रहती हैं. बोल्डनेस और हॉटनेस का परफेक्ट कॉम्बो हैं मौनी की ये 7 तस्वीरें.
मौनी रॉय
मौनी रॉय ने टीवी की दुनिया से अपने करियर की शुरुआत की. लेकिन, आज उन्होंने अपना वो नाम बना लिया कि उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं.
मौनी रॉय की बोल्ड तस्वीरें
मौनी आज एंटरटेनमेंट जगत का बड़ा चेहरा हैं. क्योंकि सास भी कभी बहु थी से अपने एक्टिंग करियर में कदम रखने वाली मौनी को पहले कोई नहीं जानता था.
मौनी रॉय का बिकिनी लुक
लेकिन, आज वो बड़ी बड़ी फिल्मों में सुपरस्टार्स संग भी स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं. अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम जैसे सितारों के साथ फिल्में कर चुकी हैं.
मौनी रॉय का बोल्ड फोटोशूट
बात करें उनके लुक्स की तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मौनी अपनी अदाओं से लोगों की रातों की नींदें उड़ा सकती हैं.
मौनी रॉय का ट्रांस्फॉर्मेशन
अपने ट्रांस्फॉर्मेशन के बाद उनको पहचानना मुश्किल हो गया. उनकी खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए कम है.
मौनी रॉय का हॉट अवतार
कभी बिकिनी तो कभी वेस्टर्न, हर लुक में मौनी अपने चाहने वालों को दीवाना बना जाती हैं. यहां तक कि ट्रेडिशनल आउफिट में भी मौनी की एक एक तस्वीरें वायरल होती हैं.
मौनी रॉय का इंस्टाग्राम
अगर आप उनका इंस्टाग्राम खंगालें तो आपको ग्लैमर का एक अलग ही एग्जांपल मिलेगा. हर लुक में वो अपने फैंस को घायल कर जाती हैं.