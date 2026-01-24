‘बुजुर्ग अंकल ने गलत तरीके से छुआ, कमर पर…’; मौनी रॉय के साथ हरियाणा में छेड़छाड़ का आरोप; जताई नाराजगी

Mouni Roy: एक्ट्रेस मौनी रॉय को हरियाणा में हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है. वह एक इवेंट में हिस्सा लेने करनाल गई थी. उन्होंने इस परेशान करने वाली घटना की डिटेल्स अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की है. उन्होंने बताया कि एक आदमी ने कथित तौर पर उनके साथ छेड़छाड़ की है. उन्होंने कहा कि एक परिवार के सभी आदमियों ने उनके साथ फोटो खिंचवाते समय उनकी कमर पर हाथ रखा, और जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उन्हें यह पसंद नहीं आया है. उन्होंने आगे कहा कि जब वह स्टेज पर पहुंचीं तो हालात और खराब हो गए थे.