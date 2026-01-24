  • Home>
  • ‘बुजुर्ग अंकल ने गलत तरीके से छुआ, कमर पर…’; मौनी रॉय के साथ हरियाणा में छेड़छाड़ का आरोप; जताई नाराजगी

Mouni Roy: एक्ट्रेस मौनी रॉय को हरियाणा में हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है. वह एक इवेंट में हिस्सा लेने करनाल गई थी. उन्होंने इस परेशान करने वाली घटना की डिटेल्स अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की है. उन्होंने बताया कि एक आदमी ने कथित तौर पर उनके साथ छेड़छाड़ की है. उन्होंने कहा कि एक परिवार के सभी आदमियों ने उनके साथ फोटो खिंचवाते समय उनकी कमर पर हाथ रखा, और जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उन्हें यह पसंद नहीं आया है. उन्होंने आगे कहा कि जब वह स्टेज पर पहुंचीं तो हालात और खराब हो गए थे.


By: Mohammad Nematullah | Published: January 24, 2026 7:55:59 PM IST

1/6

मौनी रॉय ने क्या शेयर किया? (What did Mouni Roy share?)

मौनी रॉय ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा नोट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि “कल करनाल में एक इवेंट था, और मुझे मेहमानों के बर्ताव से बहुत घिन आ रही है, खासकर दो अंकल, जो मेरे दादा-दादी की उम्र के थे.

2/6

'मेरी कमर पर हाथ' ('Hand on my waist')

जैसे ही इवेंट शुरू हुआ और मैं स्टेज की तरफ बढ़ी, अंकल और परिवार के लोग (सभी आदमी) फोटो खिंचवाते समय मेरी कमर पर हाथ रख रहे थे. जब मैंने कहा, ‘सर, प्लीज अपना हाथ हटा लीजिए,’ तो उन्हें यह पसंद नहीं आया.”

3/6

मौनी रॉय के साथ बर्ताव? (How was Mouni Roy treated?)

मौनी रॉय ने स्टेज पर दो आदमियों के बुरे बर्ताव के बारे में आगे लिखा कि “स्टेज पर तो और भी बुरा हुआ. दो अंकल सामने खड़े थे, गंदे कमेंट्स कर रहे थे, अश्लील इशारे कर रहे थे, और मेरा नाम लेकर बुला रहे थे. जब मैंने उन्हें रुकने का इशारा किया, तो उन्होंने मुझ पर गुलाब फेंकना शुरू कर दिया है."

4/6

स्टेज से क्यों जाने लगी?(Why did she start leaving the stage?)

इसके बाद मैं अपने परफॉर्मेंस के बीच में ही स्टेज से जाने लगी, लेकिन फिर मैं वापस आई और परफॉर्मेंस पूरी की. इसके बाद भी वे नहीं रुके, न ही उनके परिवार वालों ने और न ही ऑर्गनाइजर्स ने उन्हें वहां से हटाया.”

5/6

'अंकल नीचे से वीडियो बना रहे' ('The uncle is making a video from below.')

मौनी रॉय ने आगे लिखा कि “मैं यह भी बताना चाहती हूं कि स्टेज ऊंचा था, और ये अंकल नीचे से वीडियो बना रहे थे. जब किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने उस व्यक्ति को गाली दी. मुझे अपने देश, अपने लोगों, अपनी परंपराओं से प्यार है, लेकिन यह...? यह हिम्मत, यह हक जताना क्योंकि वे आदमी है. मैं अपने साथ होने वाली नेगेटिव बातें कभी शेयर नहीं करती, लेकिन यह... मेरे पास शब्द नहीं है.”

6/6

मौनी रॉय ने कहा कि उन्हें ऐसे बर्ताव से घिन (Mouni Roy said that she was disgusted by such behaviour)

मौनी रॉय ने आगे लिखा, “ऐसा कोई शब्द या अपमान नहीं है जो इस बर्ताव को ठीक से बता सके. हम कलाकार इन इवेंट्स में दूल्हा-दुल्हन को बधाई देने और उनकी खुशी में शामिल होने जाते है. हम उनके मेहमान होते हैं, और हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है. यह घिनौना है.”

