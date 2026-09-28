सड़क पर चलते हुए ऑफर हुआ टीवी शो, ‘नागिन’ बन घर-घर में हुईं प्रसिद्ध; फिर फिल्मों में दिखाया अपना जादू, जानिए कौन है वो

सड़क चलते ऑफर हुआ था शो

मौनी रॉय ने अपने करियर की शुरुआत साल 2006 में एकता कपूर के नाटक 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से की. इसमें उन्होंने पुलकित सम्राट और आकाशदीप सहगल के साथ कृष्णा तुलसी का किरदार निभाया था. आपको बता दें कि उस समय मौनी रॉय सिर्फ 19 साल की थीं. उन्होंने बताया था कि कॉलेज के बाहर खड़े होने के दौरान एक शख्स ने उन्हें इस शो के लिए ऑडिशन के लिए ऑफर दिया था.