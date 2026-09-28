सड़क पर चलते हुए ऑफर हुआ टीवी शो, ‘नागिन’ बन घर-घर में हुईं प्रसिद्ध; फिर फिल्मों में दिखाया अपना जादू, जानिए कौन है वो
Mouni Roy Birthday: टेलीविजन और फिल्मी दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री मौनी रॉय अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के लिए पहचानी जाती हैं. आज 28 सितंबर को एक्ट्रेस का 41वां जन्मदिन है. आइए जानते हैं मौनी रॉय की जिंदगी के कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में.
मौनी रॉय का कहां हुआ था जन्म?
मौनी रॉय का जन्म 28 सितंबर 1985 को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में हुआ था. वह एक थिएटर परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उनके दादा और मां भी थिएटर कलाकार रहे हैं. मौनी रॉय ने 12वीं तक कूच बिहार के केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की, जिसके बाद वह दिल्ली चली गईं.
बचपन से था एक्टिंग का शौक
मौनी रॉय को बचपन से ही अभिनय में रुचि थी और उन्होंने अभिनेत्रियों मधुबाला , माधुरी दीक्षित और वहीदा रहमान को अपना अभिनय आदर्श बताया है.
सड़क चलते ऑफर हुआ था शो
मौनी रॉय ने अपने करियर की शुरुआत साल 2006 में एकता कपूर के नाटक 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से की. इसमें उन्होंने पुलकित सम्राट और आकाशदीप सहगल के साथ कृष्णा तुलसी का किरदार निभाया था. आपको बता दें कि उस समय मौनी रॉय सिर्फ 19 साल की थीं. उन्होंने बताया था कि कॉलेज के बाहर खड़े होने के दौरान एक शख्स ने उन्हें इस शो के लिए ऑडिशन के लिए ऑफर दिया था.
नागिन बनकर छाईं
मौनी रॉय ने कई टीवी शोज और डांस रियलिटी शो में काम किया, लेकिन उन्हें असली पहचान ‘नागिन’ से मिली. शो में उनके नागिन के किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया और वह घर-घर में मशहूर हो गईं. आज भी मौनी को उनके इस किरदार के लिए खास तौर पर याद किया जाता है.
मौनी रॉय ने फिल्मों में बिखेरा अपना जादू
मौनी रॉय ने साल 2004 में फिल्म ‘रन’ के एक गाने में डांसर के तौर पर बॉलीवुड में कदम रखा. इसके बाद वह कई फिल्मों में नजर आईं और 2018 में ‘गोल्ड’ से बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू किया, इसके बाद उन्होंने ‘केजीएफ: चैप्टर 1’, ‘ब्रह्मास्त्र’, ‘रोमियो अकबर वॉल्टर’ और ‘लव सेक्स और धोखा 2’ जैसी फिल्मों में काम किया.
मौनी रॉय की शादी
मौनी रॉय ने 27 जनवरी 2022 को गोवा में सूरज नांबियार से शादी की थी, दोनों की मुलाकात 2019 में दुबई में हुई थी. हालांकि, शादी के कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए और सोशल मीडिया पर अपने सेपरेशन की पुष्टि की.