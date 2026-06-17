  • Home>
  • Gallery»
  • नया फोन खरीदने से पहले रुकिए! Motorola Edge 70 Pro+ और Galaxy S25 FE में कौन है असली गेमचेंजर?

नया फोन खरीदने से पहले रुकिए! Motorola Edge 70 Pro+ और Galaxy S25 FE में कौन है असली गेमचेंजर?

Motorola Edge 70 Pro+ और Samsung Galaxy S25 FE प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में दो बहुत अलग-अलग तरीके अपनाते हैं. Motorola बेहतरीन हार्डवेयर देने पर फ़ोकस करता है जिसमें हाई-रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और वर्सटाइल कैमरा सिस्टम शामिल हैं. वहीं Samsung फ़्लैगशिप-लेवल परफ़ॉर्मेंस, लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट और शानदार इकोसिस्टम अनुभव देकर मुकाबला करता है.


By: Anshika thakur | Published: June 17, 2026 1:03:56 PM IST

Follow us on
Google News
Samsung Galaxy S25 FE - Photo Gallery
1/8

Display & Refresh Rate

Motorola Edge 70 Pro+ में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.8 इंच AMOLED डिस्प्ले है, जबकि Samsung Galaxy S25 FE में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.7 इंच Dynamic AMOLED 2X पैनल है.

You Might Be Interested In
Motorola Edge 70 Pro - Photo Gallery
2/8

Processor Performance

Motorola Edge 70 Pro+ में MediaTek Dimensity 8500 Extreme चिपसेट है, जबकि Samsung Galaxy S25 FE Exynos 2400 प्रोसेसर पर चलता है.

Samsung Galaxy S25 FE - Photo Gallery
3/8

Battery Capacity

Motorola Edge 70 Pro+ में 6500mAh की बैटरी है, जो Samsung Galaxy S25 FE की 4900mAh बैटरी से काफी बड़ी है.

You Might Be Interested In
Motorola Edge 70 Pro - Photo Gallery
4/8

Fast Charging Support

Motorola 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो Galaxy S25 FE की तुलना में बहुत तेज चार्जिंग स्पीड देता है.

Samsung Galaxy S25 FE - Photo Gallery
5/8

Motorola Rear Cameras

Motorola Edge 70 Pro+ में ट्रिपल 50MP रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें बेहतर ज़ूम क्षमता के लिए पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस शामिल है.

Motorola Edge 70 Pro - Photo Gallery
6/8

Samsung Camera Setup

Samsung Galaxy S25 FE में 50MP का मेन कैमरा, 8MP का टेलीफोटो लेंस और 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है.

Samsung Galaxy S25 FE - Photo Gallery
7/8

Front Camera Comparison

Motorola Edge 70 Pro+ में हाई-रिज़ॉल्यूशन वाला 50MP का फ्रंट कैमरा है, जबकि Galaxy S25 FE में 12MP का सेल्फी कैमरा है.

You Might Be Interested In
Motorola Edge 70 Pro - Photo Gallery
8/8

Software Update Support

Samsung Galaxy S25 FE में 7 साल तक के सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं, जबकि Motorola Edge 70 Pro+ में कम बड़े Android अपग्रेड मिलने की उम्मीद है.

नया फोन खरीदने से पहले रुकिए! Motorola Edge 70 Pro+ और Galaxy S25 FE में कौन है असली गेमचेंजर? - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नया फोन खरीदने से पहले रुकिए! Motorola Edge 70 Pro+ और Galaxy S25 FE में कौन है असली गेमचेंजर? - Photo Gallery
नया फोन खरीदने से पहले रुकिए! Motorola Edge 70 Pro+ और Galaxy S25 FE में कौन है असली गेमचेंजर? - Photo Gallery
नया फोन खरीदने से पहले रुकिए! Motorola Edge 70 Pro+ और Galaxy S25 FE में कौन है असली गेमचेंजर? - Photo Gallery
नया फोन खरीदने से पहले रुकिए! Motorola Edge 70 Pro+ और Galaxy S25 FE में कौन है असली गेमचेंजर? - Photo Gallery