नया फोन खरीदने से पहले रुकिए! Motorola Edge 70 Pro+ और Galaxy S25 FE में कौन है असली गेमचेंजर?
Motorola Edge 70 Pro+ और Samsung Galaxy S25 FE प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में दो बहुत अलग-अलग तरीके अपनाते हैं. Motorola बेहतरीन हार्डवेयर देने पर फ़ोकस करता है जिसमें हाई-रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और वर्सटाइल कैमरा सिस्टम शामिल हैं. वहीं Samsung फ़्लैगशिप-लेवल परफ़ॉर्मेंस, लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट और शानदार इकोसिस्टम अनुभव देकर मुकाबला करता है.
Display & Refresh Rate
Motorola Edge 70 Pro+ में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.8 इंच AMOLED डिस्प्ले है, जबकि Samsung Galaxy S25 FE में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.7 इंच Dynamic AMOLED 2X पैनल है.
Processor Performance
Motorola Edge 70 Pro+ में MediaTek Dimensity 8500 Extreme चिपसेट है, जबकि Samsung Galaxy S25 FE Exynos 2400 प्रोसेसर पर चलता है.
Battery Capacity
Motorola Edge 70 Pro+ में 6500mAh की बैटरी है, जो Samsung Galaxy S25 FE की 4900mAh बैटरी से काफी बड़ी है.
Fast Charging Support
Motorola 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो Galaxy S25 FE की तुलना में बहुत तेज चार्जिंग स्पीड देता है.
Motorola Rear Cameras
Motorola Edge 70 Pro+ में ट्रिपल 50MP रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें बेहतर ज़ूम क्षमता के लिए पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस शामिल है.
Samsung Camera Setup
Samsung Galaxy S25 FE में 50MP का मेन कैमरा, 8MP का टेलीफोटो लेंस और 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है.
Front Camera Comparison
Motorola Edge 70 Pro+ में हाई-रिज़ॉल्यूशन वाला 50MP का फ्रंट कैमरा है, जबकि Galaxy S25 FE में 12MP का सेल्फी कैमरा है.
Software Update Support
Samsung Galaxy S25 FE में 7 साल तक के सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं, जबकि Motorola Edge 70 Pro+ में कम बड़े Android अपग्रेड मिलने की उम्मीद है.