नया फोन खरीदने से पहले रुकिए! Motorola Edge 70 Pro+ और Galaxy S25 FE में कौन है असली गेमचेंजर?

Motorola Edge 70 Pro+ और Samsung Galaxy S25 FE प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में दो बहुत अलग-अलग तरीके अपनाते हैं. Motorola बेहतरीन हार्डवेयर देने पर फ़ोकस करता है जिसमें हाई-रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और वर्सटाइल कैमरा सिस्टम शामिल हैं. वहीं Samsung फ़्लैगशिप-लेवल परफ़ॉर्मेंस, लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट और शानदार इकोसिस्टम अनुभव देकर मुकाबला करता है.