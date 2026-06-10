OnePlus Nord 6 को Motorola की सीधी चुनौती! डिस्प्ले, कैमरा और परफॉर्मेंस की जंग में कौन मारेगा बाजी?

Software

Motorola Edge 70 Pro+ Android 16 पर आधारित Hello UI पर चलता है और इसमें 3 OS अपग्रेड और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं, जबकि OnePlus Nord 6 Android 16 पर आधारित OxygenOS 16 पर चलता है और इसमें 4 OS अपग्रेड और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं.