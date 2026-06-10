OnePlus Nord 6 को Motorola की सीधी चुनौती! डिस्प्ले, कैमरा और परफॉर्मेंस की जंग में कौन मारेगा बाजी?
यह Motorola Edge 70 Pro+ और OnePlus Nord 6 स्मार्टफ़ोन के बीच एक तुलना है जिसमें कीमत, डिस्प्ले, प्रोसेसर, मेमोरी, बैटरी, कैमरा और सॉफ़्टवेयर फीचर जैसी चीजों को परखा गया है ताकि यह पता चल सके कि कौन सा फोन किन खास मामलों में बेहतर परफ़ॉर्म करता है.
Price
Motorola Edge 70 Pro+ (12GB+256GB वैरिएंट) की कीमत ₹47,999 है जबकि OnePlus Nord 6 की शुरुआती कीमत ₹42,999 है और इसके 12GB+256GB वैरिएंट की कीमत भी ₹47,999 है.
Display
Motorola Edge 70 Pro+ में 6.8-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz और पीक ब्राइटनेस 5,200 निट्स है. इसके उलट OnePlus Nord 6 में 6.78-इंच का 1.5K AMOLED पैनल है, जिसका रिफ्रेश रेट 165Hz और ब्राइटनेस 3,600 निट्स है.
Processor
Motorola Edge 70 Pro+ में MediaTek Dimensity 8500 Extreme चिपसेट है, जबकि OnePlus Nord 6 में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर है.
Memory
Motorola में स्टैंडर्ड तौर पर 12GB LPDDR5X RAM और 256GB UFS 4.1 स्टोरेज मिलता है इसी तरह OnePlus में भी 12GB तक LPDDR5X RAM और 256GB UFS 4.1 स्टोरेज मिलता है.
Battery
Motorola में 6,500mAh की बैटरी है जो 90W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जबकि OnePlus Nord 6 में बड़ी 9,000mAh की बैटरी है और यह 80W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है.
Rear Cameras
Motorola Edge 70 Pro+ में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP का मेन कैमरा, 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 3.5x ऑप्टिकल ज़ूम वाला 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस शामिल है। वहीं, OnePlus Nord 6 में 50MP का मेन कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर है.
Selfie Camera
सेल्फी के लिए, Motorola में 50MP का फ्रंट कैमरा है, जबकि OnePlus Nord 6 में 32MP का सेल्फी कैमरा है.
Software
Motorola Edge 70 Pro+ Android 16 पर आधारित Hello UI पर चलता है और इसमें 3 OS अपग्रेड और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं, जबकि OnePlus Nord 6 Android 16 पर आधारित OxygenOS 16 पर चलता है और इसमें 4 OS अपग्रेड और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं.