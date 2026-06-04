OnePlus-Samsung की बढ़ेगी टेंशन! Motorola आज ला रहा है प्रीमियम 5G फोन, फीचर्स उड़ाएंगे होश
मोटोरोला आज भारतीय बाजार में अपना नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है. कंपनी इस डिवाइस को Motorola Edge 70 Pro+ नाम से पेश करेगी. यह Edge 70 सीरीज का चौथा स्मार्टफोन होगा. इससे पहले कंपनी इस लाइनअप में Motorola Edge 70, Edge 70 Fusion और Edge 70 Pro को लॉन्च कर चुकी है.
Launching in India Today
Motorola आज भारत में Motorola Edge 70 Pro+ लॉन्च करने जा रहा है, जिसके साथ नया Moto Pen Ultra भी आएगा.
Triple 50MP Camera Setup
इस स्मार्टफोन में 50MP का मेन कैमरा, 50MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 50MP का पेरिस्कोप टेलीफ़ोटो कैमरा होने की उम्मीद है.
Advanced Zoom Capabilities
पेरिस्कोप लेंस में 3.5x ऑप्टिकल ज़ूम, AI-पावर्ड जूम फीचर्स और ज़्यादा साफ फोटो के लिए ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) मिलने की संभावना है.
Powerful Processor
इस डिवाइस में MediaTek Dimensity 8500 Extreme चिपसेट होने की उम्मीद है, जिसे स्मूद मल्टीटास्किंग और गेमिंग परफ़ॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है.
Massive 6,500mAh Battery
Motorola Edge 70 Pro+ में 6,500mAh की बड़ी बैटरी होने की चर्चा है जिससे एक बार चार्ज करने पर लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकेगा.
Fast Charging Support
इस फ़ोन में 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग, 15W वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग की सुविधा होने की उम्मीद है.
Premium Design
इसके स्टाइलिश फिनिश और प्रीमियम कलर ऑप्शन, जैसे ब्राउन, रेड और टील में लॉन्च होने की उम्मीद है.
Expected Price
भारतीय बाजार में इस स्मार्टफोन की कीमत ₹47,999 से ₹50,000 के बीच होने की संभावना है.