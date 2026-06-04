OnePlus-Samsung की बढ़ेगी टेंशन! Motorola आज ला रहा है प्रीमियम 5G फोन, फीचर्स उड़ाएंगे होश

मोटोरोला आज भारतीय बाजार में अपना नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है. कंपनी इस डिवाइस को Motorola Edge 70 Pro+ नाम से पेश करेगी. यह Edge 70 सीरीज का चौथा स्मार्टफोन होगा. इससे पहले कंपनी इस लाइनअप में Motorola Edge 70, Edge 70 Fusion और Edge 70 Pro को लॉन्च कर चुकी है.