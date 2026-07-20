Motorola Edge 70 Max खरीदने की है प्लानिंग? आज की सेल में मिल रहा ₹7,500 तक का बड़ा बेनिफिट

Motorola Edge 70 Max: मोटोरोला ने 15 जुलाई को भारत में Edge 70 Max लॉन्च किया और इसकी पहली सेल आज 20 जुलाई को Flipkart पर शुरू हो रही है. यह स्मार्टफोन तीन कलर ऑप्शन में आता है और इसमें Snapdragon 8 सीरीज का चिपसेट लगा है. वही प्रोसेसर जो OnePlus 15R और iQOO 15R में इस्तेमाल किया गया है. खरीदार ₹7,500 तक का डिस्काउंट पा सकते हैं, जिससे इसकी शुरुआती कीमत ₹50,000 से कम हो जाएगी. यह फोन Android 16 पर आधारित Hello UI पर चलता है और मोटोरोला 3 साल के OS अपग्रेड और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा करता है.