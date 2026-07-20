Motorola Edge 70 Max खरीदने की है प्लानिंग? आज की सेल में मिल रहा ₹7,500 तक का बड़ा बेनिफिट
Motorola Edge 70 Max: मोटोरोला ने 15 जुलाई को भारत में Edge 70 Max लॉन्च किया और इसकी पहली सेल आज 20 जुलाई को Flipkart पर शुरू हो रही है. यह स्मार्टफोन तीन कलर ऑप्शन में आता है और इसमें Snapdragon 8 सीरीज का चिपसेट लगा है. वही प्रोसेसर जो OnePlus 15R और iQOO 15R में इस्तेमाल किया गया है. खरीदार ₹7,500 तक का डिस्काउंट पा सकते हैं, जिससे इसकी शुरुआती कीमत ₹50,000 से कम हो जाएगी. यह फोन Android 16 पर आधारित Hello UI पर चलता है और मोटोरोला 3 साल के OS अपग्रेड और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा करता है.
Sale Begins Today
15 जुलाई को लॉन्च होने के बाद Motorola Edge 70 Max की सेल भारत में Flipkart पर 20 जुलाई को दोपहर 12 बजे शुरू हो रही है.
Price Details
इस स्मार्टफोन के 8GB + 256GB वैरिएंट की कीमत ₹54,999 है जबकि 12GB + 256GB मॉडल की कीमत ₹59,999 है.
Launch Offers
खरीदार ₹7,500 तक का फायदा उठा सकते हैं, जिसमें चुनिंदा HDFC बैंक, Axis बैंक और Flipkart Axis बैंक क्रेडिट कार्ड पर ₹5,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट शामिल है. इसके अलावा Flipkart Axis बैंक कार्ड यूज़र्स को ₹2,500 का एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा.
Software Support
यह फोन Motorola के Hello UI के साथ Android 16 पर चलता है और इसमें 3 साल के Android OS अपग्रेड और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया गया है.
Performance
Motorola Edge 70 Max में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट है और यह 8GB या 12GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है.
Availability
यह स्मार्टफोन तीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है और इसे लॉन्च सेल के दौरान सिर्फ Flipkart से खरीदा जा सकता है.
Competition
Motorola Edge 70 Max प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में आ रहा है जहां इसका मुकाबला OPPO Reno 16, Xiaomi 17T, Google Pixel 10a और OPPO Reno 15 Pro Mini जैसे डिवाइस से होगा.