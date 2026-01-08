  • Home>
  • Gallery»
  • Motorola Edge 70 की एंट्री! कीमत से लेकर फीचर्स तक, जानिए क्या है नया

Motorola Edge 70 की एंट्री! कीमत से लेकर फीचर्स तक, जानिए क्या है नया

मोटोरोला एज 70, जो 15 दिसंबर को भारत में ऑफिशियली लॉन्च हुआ एज लाइनअप में मोटोरोला का सबसे ज़्यादा डिज़ाइन-फोकस्ड और रिफाइनमेंट-ड्रिवन स्मार्टफोन है. रॉ गेमिंग बेंचमार्क के पीछे भागने के बजाय, मोटोरोला ने परफॉर्मेंस पर फोकस किया है.


By: Anshika thakur | Published: January 8, 2026 11:39:52 AM IST

Follow us on
Google News
Motorola Edge 70 - Photo Gallery
1/7

Premium Build & Design:

Edge 70 सिर्फ़ 5.99 mm पतला है और इसका वज़न लगभग 159 g है, इसमें कर्व्ड ग्लास फ्रंट और बैक, एयरोस्पेस-ग्रेड एल्यूमीनियम फ्रेम और IP68 + IP69 डस्ट/वॉटर रेजिस्टेंस है, जो इसे फ्लैगशिप जैसा फील देता है.

You Might Be Interested In
Motorola Edge 70 - Photo Gallery
2/7

Display Quality:

इसमें 6.7-इंच का 1.5K AMOLED पैनल है जिसका रेजोल्यूशन 1220 × 2712, 120 Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट, 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस, 10-बिट कलर और DCI-P3 सपोर्ट है, और ड्यूरेबिलिटी और शानदार विजुअल्स के लिए गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन है.

Motorola Edge 70 - Photo Gallery
3/7

Processor & Performance:

क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिपसेट, 8 GB LPDDR5X रैम और 256 GB UFS 3.1 स्टोरेज के साथ, यह फोन स्मूथ डेली परफॉर्मेंस, एफिशिएंट मल्टीटास्किंग और अच्छी कैजुअल गेमिंग देता है.

You Might Be Interested In
Motorola Edge 70 - Photo Gallery
4/7

Camera System:

Edge 70 में 50 MP वाइड + 50 MP अल्ट्रा-वाइड रियर कैमरे और 50 MP सेल्फी शूटर के साथ लगातार अच्छी फोटोग्राफी पर ज़ोर दिया गया है, जो बिना किसी दिखावटी सेंसर के दिन की रोशनी और कम रोशनी में बढ़िया शॉट देता है.

Motorola Edge 70 - Photo Gallery
5/7

Video Recording:

यह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाइज़ेशन और क्लियर स्टीरियो ऑडियो के साथ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग तक सपोर्ट करता है - जो व्लॉग, रील्स और रोज़ाना वीडियो कैप्चर के लिए उपयुक्त है.

Motorola Edge 70 - Photo Gallery
6/7

Battery & Charging:

पतला होने के बावजूद, इस फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी है जिसमें 68 W टर्बोपावर फास्ट चार्जिंग, 15 W वायरलेस चार्जिंग और USB-C PD सपोर्ट है, जिससे यह पूरे दिन भारी इस्तेमाल के बाद भी जल्दी चार्ज हो जाता है.

You Might Be Interested In
Motorola Edge 70 - Photo Gallery
7/7

Software & Updates:

Edge 70, Hello UI के साथ Android 16 पर चलता है, जो जेस्चर और मोटो टूल्स के साथ ज़्यादातर क्लीन एक्सपीरियंस देता है. Motorola 3 बड़े Android OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैच का वादा करता है.

Tags:
AMOLED displaycurved glass phoneMotorola Edge 70premium designultra slim smartphone
Motorola Edge 70 की एंट्री! कीमत से लेकर फीचर्स तक, जानिए क्या है नया - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Motorola Edge 70 की एंट्री! कीमत से लेकर फीचर्स तक, जानिए क्या है नया - Photo Gallery
Motorola Edge 70 की एंट्री! कीमत से लेकर फीचर्स तक, जानिए क्या है नया - Photo Gallery
Motorola Edge 70 की एंट्री! कीमत से लेकर फीचर्स तक, जानिए क्या है नया - Photo Gallery
Motorola Edge 70 की एंट्री! कीमत से लेकर फीचर्स तक, जानिए क्या है नया - Photo Gallery