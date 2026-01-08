Motorola Edge 70 की एंट्री! कीमत से लेकर फीचर्स तक, जानिए क्या है नया
मोटोरोला एज 70, जो 15 दिसंबर को भारत में ऑफिशियली लॉन्च हुआ एज लाइनअप में मोटोरोला का सबसे ज़्यादा डिज़ाइन-फोकस्ड और रिफाइनमेंट-ड्रिवन स्मार्टफोन है. रॉ गेमिंग बेंचमार्क के पीछे भागने के बजाय, मोटोरोला ने परफॉर्मेंस पर फोकस किया है.
Premium Build & Design:
Edge 70 सिर्फ़ 5.99 mm पतला है और इसका वज़न लगभग 159 g है, इसमें कर्व्ड ग्लास फ्रंट और बैक, एयरोस्पेस-ग्रेड एल्यूमीनियम फ्रेम और IP68 + IP69 डस्ट/वॉटर रेजिस्टेंस है, जो इसे फ्लैगशिप जैसा फील देता है.
Display Quality:
इसमें 6.7-इंच का 1.5K AMOLED पैनल है जिसका रेजोल्यूशन 1220 × 2712, 120 Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट, 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस, 10-बिट कलर और DCI-P3 सपोर्ट है, और ड्यूरेबिलिटी और शानदार विजुअल्स के लिए गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन है.
Processor & Performance:
क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिपसेट, 8 GB LPDDR5X रैम और 256 GB UFS 3.1 स्टोरेज के साथ, यह फोन स्मूथ डेली परफॉर्मेंस, एफिशिएंट मल्टीटास्किंग और अच्छी कैजुअल गेमिंग देता है.
Camera System:
Edge 70 में 50 MP वाइड + 50 MP अल्ट्रा-वाइड रियर कैमरे और 50 MP सेल्फी शूटर के साथ लगातार अच्छी फोटोग्राफी पर ज़ोर दिया गया है, जो बिना किसी दिखावटी सेंसर के दिन की रोशनी और कम रोशनी में बढ़िया शॉट देता है.
Video Recording:
यह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाइज़ेशन और क्लियर स्टीरियो ऑडियो के साथ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग तक सपोर्ट करता है - जो व्लॉग, रील्स और रोज़ाना वीडियो कैप्चर के लिए उपयुक्त है.
Battery & Charging:
पतला होने के बावजूद, इस फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी है जिसमें 68 W टर्बोपावर फास्ट चार्जिंग, 15 W वायरलेस चार्जिंग और USB-C PD सपोर्ट है, जिससे यह पूरे दिन भारी इस्तेमाल के बाद भी जल्दी चार्ज हो जाता है.
Software & Updates:
Edge 70, Hello UI के साथ Android 16 पर चलता है, जो जेस्चर और मोटो टूल्स के साथ ज़्यादातर क्लीन एक्सपीरियंस देता है. Motorola 3 बड़े Android OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैच का वादा करता है.