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Mother’s Day Special: अपनी मां को दें सेहत का तोहफा, 7 healthy breakfast, स्वाद के साथ मिलेगी भरपूर एनर्जी

मदर्स डे पर हर कोई अपनी मां के लिए गिफ्ट ले रहा है, सरप्राइज प्लान कर रहा है, लेकिन आप कुछ नया कर सकते हैं. मां जो घर में हर किसी का खयाल रखती हैं, अक्सर अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं. तो इस मदर्स डे अपनी मां को दीजिये सेहत का गिफ्ट! यहां कुछ healthy breakfast idea दिए गए हैं, जिन्हें रोज आप आसानी से अपनी मां के लिए बना सकते हैं और उनकी सेहत में एक विजिबल चेंज ला सकते हैं.

 


By: Shivangi Shukla | Published: May 8, 2026 3:00:29 PM IST

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मूंग दाल चिल्ला - Photo Gallery
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मूंग दाल चिल्ला

प्रोटीन और आयरन से भरपूर यह स्वादिष्ट पैनकेक आसानी से पच जाता है और वजन नियंत्रित करने में सहायक होता है. इसे हरी चटनी के साथ परोसें।

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रागी डोसा

रागी कैल्शियम और फाइबर का एक शानदार स्रोत है, जो 40 वर्ष की आयु के बाद हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है. इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व करें.

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पनीर भुर्जी परांठा

यह प्रोटीन से भरपूर और पेट भरने वाला नाश्ता है जो मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है. इसे आप ब्रंच के तौर पर भी बना सकते हैं.

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कम कैलोरी और हाई फाइबर एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर, यह नाश्ता सेहतमंद सुबह के लिए एकदम सही है. इसमें  पकाने का झंझट भी खत्म हो जाता है.

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ओट्स इडली

इडली-सांबर नाश्ते का एक बेहतरीन विकल्प है, जो गट हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है. इससे काफी देर तक पेट भी भरा रहता है और भूख भी नहीं लगती.

बेसन चिल्ला - Photo Gallery
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बेसन चिल्ला

प्रोटीन से भरपूर बेसन का चिल्ला सेहत और स्वाद दोनों में लाजवाब होता है. यह शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन उपलब्ध कराता है जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है.

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यह फाइबर और विटामिन का अच्छा स्रोत है. इसमें प्रोटीन के लिए मूंगफली और विटामिन्स के लिए गाजर, मटर जैसी सब्जियां मिलाई जाती हैं जो इसे स्वाद प्रदान करने के साथ ही हेल्थ के लिए भी काफी अच्छी होती हैं.

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