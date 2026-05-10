Mothers Day Poems in Hindi: मदर्स डे पर मम्मी के लिए whats app और instagramपर लगाएं ये कविताएं, खुशी से झूम उठेंगी आपकी मां
Mothers Day Kavita in Hindi: हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे के तौर पर मनाया जाता है. इस बार 10 मई को मदर्स डे मनाया जा रहा है. यहां आपके लिए मां पर लिखी कुछ कविताएं दी गई हैं जिन्हें आप अपनी मां को टैग करके इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा सकते हैं या व्हाट्सअप पर स्टेटस लगा सकते हैं. मशहूर कवियों और शायरों की ये कविताएं मां के प्रति आपको अपनी भावनाएं व्यक्त करने में मदद करेंगी!
मां की ममता मुझे बाहों में छुपा लेती है- मुनव्वर राना
इस चेहरे में पोशीदा है इक कौम का चेहरा
चेहरे का उतर जाना मुनासिब नहीं होगा
अब भी चलती है जब आंधी कभी गम की ‘राना’
मां की ममता मुझे बाहों में छुपा लेती है।
मुसीबत के दिनों में हमेशा साथ रहती है
पयम्बर क्या परेशानी में उम्मत छोड़ सकता है
पुराना पेड़ बुज़ुर्गों की तरह होता है
यही बहुत है कि ताजा हवाएं देता है।
किसी के पास आते हैं तो दरिया सूख जाते हैं
किसी के एड़ियों से रेत का चश्मा निकलता है
जब तक रहा हूं धूप में चादर बना रहा
मैं अपनी मां का आखिरी जेवर बना रहा।
देख ले जालिम शिकारी! मां की ममता देख ले
देख ले चिड़िया तेरे दाने तलक तो आ गई
मुझे भी उसकी जदाई सताती रहती है
उसे भी ख्वाब में बेटा दिखाई देता है।
मुफलिसी घर में ठहरने नहीं देती उसको
और परदेस में बेटा नहीं रहने देता
अगर स्कूल में बच्चे हों घर अच्छा नहीं लगता
परिन्दों के न होने पर शजर अच्छा नहीं लगता।
मां आज भी तुम्हारे इंतजार में जागती है- मनोज मुंतशिर
जो करना है आज करो, कल सूरज सर पे पिघलेगा
तो याद करोगे कि मां से घना कोई दरख़्त नहीं था
इस पछतावे के साथ कैसे जीओगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी
और तुम्हारे पास वक्त नहीं था। ठहर के ये सोचने का वक्त कहां है
कि मां आज भी तुम्हारे इन्तजार में जागती है।
कितना कूड़ा करता है पीपल - गुलजार
कितना कूड़ा करता है पीपल आंगन में, मां को दिन में दो बार बोहारी करनी पड़ती है।
कैसे-कैसे दोस्त-यार आते हैं इसके खाने को ये पीपलियां देता है।
सारा दिन शाखों पर बैठे तोते-घुग्घू, आधा खाते, आधा वहीं जाया करते हैं।
गिटक-गिटक सब आंगन में ही फेंक के जाते हैं। एक डाल पर चिड़ियों ने भी घर बांधे हैं, तिनके उड़ते रहते हैं आंगन में दिनभर।
एक गिलहरी भोर से लेकर सांझ तलक जाने क्या उजलत रहती है। दौड़-दौड़ कर दसियों बार ही सारी शाखें घूम आती है।
चील कभी ऊपर की डाली पर बैठी, बौराई-सी, अपने-आप से बातें करती रहती है।
आस-पड़ोस से झपटी-लूटी हड्डी-मांस की बोटी भी कमबख़्त ये कव्वे, पीपल ही की डाल पे बैठ के खाते हैं। ऊपर से कहते हैं पीपल, पक्का ब्राह्मण है।
हुश-हुश करती है मां, तो ये मांसखोर सब, काएं-काएं उस पर ही फेंक के उड़ जाते हैं, फिर भी जाने क्यों! मां कहती है-आ कागा मेरे श्राद्ध पे अइयो, तू अवश्य अइयो!
मां का नमस्कार- मंगलेश डबराल
जब मां की काफी उम्र हो गई
तो वह सभी मेहमानों को नमस्कार किया करती
जैसे वह एक बच्ची हो और बाकी लोग उससे बड़े
वह हरेक से कहती बैठो कुछ खाओ
ज्यादातर लोग उसका दिल रखने के लिए
खाने की कोई ची लेकर उसके पास कुछ देर बैठ जाते
मां खुश होकर उनकी तरफ देखती
और जाते हुए भी उन्हें नमस्कार करती
हालांकि उसकी उम्र के लिए यह रूरी नहीं था
वह धरती को भी नमस्कार करती
कभी अकेले में भी आखिर में जब मृत्यु आई तो उसने उसे भी नमस्कार किया
और जैसे अपना जीवन उसे देते हुए कहा होगा, बैठो कुछ खाओ।
मां कह एक कहानी- मैथिलीशरण गुप्त
मां कह एक कहानी।’
‘तू है हठी, मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे,
तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मनमानी।’
'जहां सुरभि मनमानी! हां मां यही कहानी।’
वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे,
हलके झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी।’
‘लहराता था पानी, हां-हां यही कहानी।’
‘गाते थे खग कल-कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से,
गिरा बिद्ध होकर खग शर से, हुई पक्ष की हानी।’
‘हुई पक्ष की हानी? करुणा भरी कहानी!’
चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया,
इतने में आखेटक आया, लक्ष सिद्धि का मानी।’
‘लक्ष सिद्धि का मानी! कोमल कठिन कहानी।’
‘मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किन्तु थे रक्षी,
तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी।’
‘हठ करने की ठानी! अब बढ़ चली कहानी।’