Mothers Day Poems in Hindi: मदर्स डे पर मम्मी के लिए whats app और instagramपर लगाएं ये कविताएं, खुशी से झूम उठेंगी आपकी मां

मां की ममता मुझे बाहों में छुपा लेती है- मुनव्वर राना

इस चेहरे में पोशीदा है इक कौम का चेहरा

चेहरे का उतर जाना मुनासिब नहीं होगा

अब भी चलती है जब आंधी कभी गम की ‘राना’

मां की ममता मुझे बाहों में छुपा लेती है।



मुसीबत के दिनों में हमेशा साथ रहती है

पयम्बर क्या परेशानी में उम्मत छोड़ सकता है

पुराना पेड़ बुज़ुर्गों की तरह होता है

यही बहुत है कि ताजा हवाएं देता है।



किसी के पास आते हैं तो दरिया सूख जाते हैं

किसी के एड़ियों से रेत का चश्मा निकलता है

जब तक रहा हूं धूप में चादर बना रहा

मैं अपनी मां का आखिरी जेवर बना रहा।

देख ले जालिम शिकारी! मां की ममता देख ले



देख ले चिड़िया तेरे दाने तलक तो आ गई

मुझे भी उसकी जदाई सताती रहती है

उसे भी ख्वाब में बेटा दिखाई देता है।



मुफलिसी घर में ठहरने नहीं देती उसको

और परदेस में बेटा नहीं रहने देता

अगर स्कूल में बच्चे हों घर अच्छा नहीं लगता

परिन्दों के न होने पर शजर अच्छा नहीं लगता।