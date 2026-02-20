T20 World Cup: कौन है टी20 वर्ल्ड कप का सबसे सफल गेंदबाज? यहां देखें पूरी टॉप-10 लिस्ट
Most wickets in T20 World Cup in one season: टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा. इस इवेंट से पहले, हम आपको बताएंगे कि T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किन बॉलर्स ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं. आप टॉप-10 लिस्ट यहां देख सकते हैं. हैरानी की बात है कि इस लिस्ट में एक भी भारतीय खिलाड़ी नहीं है.
शाकिब अल हसन
बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन इस लिस्ट में टॉप पर हैं. उन्होंने 41 T20 वर्ल्ड कप इनिंग्स में कुल 50 विकेट लिए हैं.
शाहिद अफरीदी
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने 34 T20 वर्ल्ड कप इनिंग्स में 39 विकेट लिए हैं.
लसिथ मलिंगा
श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी लसिथ मलिंगा ने 31 T20 वर्ल्ड कप इनिंग्स में 38 विकेट लिए हैं.
वानिंदु हसरंगा
श्रीलंका के स्टार स्पिन ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने 19 T20 वर्ल्ड कप इनिंग्स में 37 विकेट लिए हैं.
राशिद खान
अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने T20 वर्ल्ड कप में 23 इनिंग्स में 37 विकेट लिए हैं.
एडम ज़म्पा
ऑस्ट्रेलिया के स्टार स्पिनर एडम ज़म्पा ने T20 वर्ल्ड कप में 21 इनिंग्स में 36 विकेट लिए हैं.
सईद अजमल
पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर सईद अजमल ने T20 वर्ल्ड कप में 23 इनिंग्स में 36 विकेट लिए हैं.
टिम साउथी
न्यूज़ीलैंड के पूर्व बॉलर टिम साउथी ने T20 वर्ल्ड कप में 25 इनिंग्स में 36 विकेट लिए हैं.
एनरिक नोर्त्जे
साउथ अफ़्रीका के तेज़ बॉलर एनरिक नोर्त्जे ने T20 वर्ल्ड कप में 19 इनिंग्स में 35 विकेट लिए हैं.
अजंता मेंडिस
श्रीलंका के पूर्व महान गेंदबाज़ अजंता मेंडिस ने T20 वर्ल्ड कप में 21 इनिंग्स में 35 विकेट लिए हैं.