T20 World Cup: कौन है टी20 वर्ल्ड कप का सबसे सफल गेंदबाज? यहां देखें पूरी टॉप-10 लिस्ट

Most wickets in T20 World Cup in one season: टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा. इस इवेंट से पहले, हम आपको बताएंगे कि T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किन बॉलर्स ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं. आप टॉप-10 लिस्ट यहां देख सकते हैं. हैरानी की बात है कि इस लिस्ट में एक भी भारतीय खिलाड़ी नहीं है.