कुंबले से लेकर भज्जी तक… श्रीलंका के खिलाफ सबसे अधिक विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, 1 भी एक्टिव खिलाड़ी लिस्ट में नहीं…

अनिल कुंबले

पूर्व भारतीय लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने श्रीलंका के खिलाफ 18 इंटरनेशनल मैचों में कुल 74 विकेट हासिल किए. 1993 से 2008 के बीच खेले गए मुकाबलों में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7 विकेट पर 59 रन रहा. 31.20 की औसत के साथ वह आज भी श्रीलंका के खिलाफ भारत के सबसे सफल इंटरनेशनल गेंदबाज हैं. इतना ही नहीं वह इंटरनेशनल क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.