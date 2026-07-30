कुंबले से लेकर भज्जी तक… श्रीलंका के खिलाफ सबसे अधिक विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, 1 भी एक्टिव खिलाड़ी लिस्ट में नहीं…
भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने वाली है. क्रिकेट की लड़ाई में भारतीय गेंदबाजों ने हमेशा अहम भूमिका निभाई है. चाहे स्पिन का जादू हो या तेज गेंदबाजी का दम, टीम इंडिया के कई दिग्गज गेंदबाजों ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं. आंकड़ों बताते हैं कि इस मामले में सबसे बड़ा नाम अनिल कुंबले का है.
अनिल कुंबले
पूर्व भारतीय लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने श्रीलंका के खिलाफ 18 इंटरनेशनल मैचों में कुल 74 विकेट हासिल किए. 1993 से 2008 के बीच खेले गए मुकाबलों में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7 विकेट पर 59 रन रहा. 31.20 की औसत के साथ वह आज भी श्रीलंका के खिलाफ भारत के सबसे सफल इंटरनेशनल गेंदबाज हैं. इतना ही नहीं वह इंटरनेशनल क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.
रविचंद्रन अश्विन
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रविचंद्रन अश्विन मौजूद हैं. उन्होंने महज 11 इंटरनेशनल मैचों में 62 विकेट लेकर अपनी शानदार गेंदबाजी का परिचय दिया. अश्विन का गेंदबाजी औसत 21.93 रहा, जो इस टॉप-5 लिस्ट में सबसे बेहतरीन है. इसके अलावा उन्होंने सात बार एक पारी में पांच या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा भी किया.
हरभजन सिंह
तीसरे स्थान पर अनुभवी ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह हैं. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 16 इंटरनेशनल मैचों में 53 विकेट अपने नाम किए. हरभजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/62 रहा, जबकि दो मौकों पर उन्होंने एक ही इंटरनेशनल मैच में 10 या उससे अधिक विकेट लेकर भारत की जीत में अहम योगदान दिया.
कपिल देव
पूर्व कप्तान और महान ऑलराउंडर कपिल देव इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. उन्होंने 14 इंटरनेशनल मैचों में 45 विकेट चटकाए और 26.55 की प्रभावशाली औसत से गेंदबाजी की. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/110 रहा, जो उनके शानदार करियर की यादगार उपलब्धियों में शामिल है.
इशांत शर्मा
इस लिस्ट में पांचवां नाम अनुभवी तेज गेंदबाज इशांत शर्मा का है. इशांत ने श्रीलंका के खिलाफ 12 इंटरनेशनल मैचों में 36 विकेट हासिल किए. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/54 रहा और उन्होंने नई गेंद के साथ कई बार भारतीय टीम को शुरुआती सफलताएं दिलाईं.
रखी मजबूत नींव
अगर इन पांचों गेंदबाजों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो साफ होता है कि अलग-अलग दौर में इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ भारत की सफलता की मजबूत नींव रखी. स्पिन तिकड़ी के रूप में कुंबले, अश्विन और हरभजन ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया, जबकि कपिल देव और इशांत शर्मा ने तेज गेंदबाजी से विपक्षी टीम पर दबाव बनाया.