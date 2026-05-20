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IPL Records: एक सीजन में किसने ठोके सबसे ज्यादा छक्के? दिग्गजों के बीच 15 साल के बैटर का दबदबा, देखें लिस्ट

Most Sixes In IPL Season: राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में इतिहास रच दिया है. वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में एक सीजन में 50 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में अभी तक 53 छक्के लगा चुके हैं. अब उनसे आगे सिर्फ क्रिस गेल हैं, जिनके नाम एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. देखें पूरी लिस्ट…


By: Ankush Upadhayay | Published: May 20, 2026 6:35:53 PM IST

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आरसीबी के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल. - Photo Gallery
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क्रिस गेल

क्रिस गेल के नाम आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. गेल ने साल 2012 में आरसीबी की ओर से खेलते हुए 59 छक्के लगाए थे.

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वैभव सूर्यवंशी

15 साल के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए 53 छक्के लगा चुके हैं. उनके पास क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है.

केकेआर के पूर्व ऑलराउंडर आंद्रे रसेल. - Photo Gallery
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आंद्रे रसेल

कोलकाता नाइट राइडर्स के पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने आईपीएल 2019 में 52 छक्के लगाए थे.

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क्रिस गेल

क्रिस गेल ने 2013 में आरसीबी की ओर से खेलते हुए 51 छक्के ठोके थे.

जोस बटलर. - Photo Gallery
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जोस बटलर

राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए जोस बटलर ने साल 2022 में 45 छक्के लगाए थे.

क्रिस गेल का रिकॉर्ड. - Photo Gallery
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क्रिस गेल

क्रिस गेल इस लिस्ट में छठे नंबर पर भी शामिल हैं. गेल ने 2011 में आरसीबी की ओर से खेलते हुए 44 छक्के लगाए थे.

सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा. - Photo Gallery
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अभिषेक शर्मा

सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 2024 में 42 छक्के लगाए थे.

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निकोलस पूरन

निकोलस पूरन ने लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हुए 2025 में 40 छक्के लगाए थे.

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