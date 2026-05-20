IPL Records: एक सीजन में किसने ठोके सबसे ज्यादा छक्के? दिग्गजों के बीच 15 साल के बैटर का दबदबा, देखें लिस्ट

Most Sixes In IPL Season: राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में इतिहास रच दिया है. वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में एक सीजन में 50 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में अभी तक 53 छक्के लगा चुके हैं. अब उनसे आगे सिर्फ क्रिस गेल हैं, जिनके नाम एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. देखें पूरी लिस्ट…