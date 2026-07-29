IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ किस भारतीय ने ठोके सबसे ज्यादा टेस्ट रन? एक खिलाड़ी जड़ा चुका 2 दोहरा शतक

Most Test Runs vs SL: भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है. भारतीय टीम इस सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा करेगी. यह सीरीज दोनों टीमों के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से काफी अहम होने वाली है. इस सीरीज में भारतीय टीम के कई खिलाड़ी पहली बार श्रीलंका में खेलते दिखाई देंगे. ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प होगा भारतीय बल्लेबाज श्रीलंका की पिचों पर कैसा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंका पर अपना दबदबा दिखाया है. जानें किस भारतीय ने श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाए…