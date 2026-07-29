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IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ किस भारतीय ने ठोके सबसे ज्यादा टेस्ट रन? एक खिलाड़ी जड़ा चुका 2 दोहरा शतक

Most Test Runs vs SL: भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है. भारतीय टीम इस सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा करेगी. यह सीरीज दोनों टीमों के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से काफी अहम होने वाली है. इस सीरीज में भारतीय टीम के कई खिलाड़ी पहली बार श्रीलंका में खेलते दिखाई देंगे. ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प होगा भारतीय बल्लेबाज श्रीलंका की पिचों पर कैसा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंका पर अपना दबदबा दिखाया है. जानें किस भारतीय ने श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाए…


By: Ankush Upadhayay | Published: July 29, 2026 5:23:38 PM IST

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भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर. - Photo Gallery
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सचिन तेंदुलकर

दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 25 टेस्ट मैचों में 60.45 की औसत से 1,995 रन बनाए हैं. इसमें 9 शतक शामिल हैं.

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राहुल द्रविड़

भारत के महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने श्रीलंका के खिलाफ 20 टेस्ट मैच खेले हैं. इसमें उनके बल्ले से 48.64 की औसत से 1,508 रन आए हैं, जिसमें 3 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं.

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग. - Photo Gallery
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वीरेंद्र सहवाग

भारत के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 11 टेस्ट मैचों की 18 पारियों में 72.88 की शानदार औसत से 1,239 रन बनाए हैं. इसमें 5 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं.

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मोहम्मद अजहरुद्दीन

पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने श्रीलंका के खिलाफ 23 पारियों में 55.22 की औसत से 1,215 रन बनाए हैं. इसमें 5 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं.

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विराट कोहली

भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ 18 पारियों में 67.81 की औसत से 1,085 रन बनाए हैं. कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में 2 बार दोहरा शतक लगाया है.

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